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Как выглядит французская вилла брата последнего русского царя
На Лазурном Берегу выставлен на продажу особняк Villa Marizzina, принадлежавший великому князю Андрею Владимировичу Романову, двоюродному брату последнего русского царя Николая II. Об этом говорится в блоге международного агентства элитной недвижимости Mansion Global, пишет
Вилла построена в 1901 году недалеко от Монако. В начале XX века особняк был арендован для великого князя Андрея Романова. В 1913 году великий князь выкупил имение для себя и своей жены — балерины Матильды Кшесинской. Андрей Владимирович и Матильда использовали этот дом как заграничное убежище. В 1929 году особняк пришлось продать в уплату долгов балерины перед казино.
В 2010 году виллу приобрел текущий хозяин — миллиардер из России, заработавший состояние
Сейчас Villa Marizzina продается за 31 млн долларов. Дом общей площадью 506 кв. м расположен на участке размером 1,2 тыс. кв. м.
В 14-комнатном доме семь спален с ванными комнатами, три гостиных, две кухни, кабинет, винный погреб и игральный зал.
Владелец установил реплики оригинальных оконных рам и дверей с посеребренными ручками.
Помимо реставрации, хозяин оборудовал виллу двойной системой отопления (под полом и через кондиционер), установил системы наблюдения и сигнализацию.
С террасы открывается вид на Средиземное море. На участке есть бассейн, сад, а также гараж для четырех машин и парковочные места еще для двух.
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Villa Marizzina продается за 31 млн долларов.
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