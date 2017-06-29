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Как выглядит французская вилла брата последнего русского царя

30.06.2017 11:24 — Разное | Tut.by  
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На Лазурном Берегу выставлен на продажу особняк Villa Marizzina, принадлежавший великому князю Андрею Владимировичу Романову, двоюродному брату последнего русского царя Николая II. Об этом говорится в блоге международного агентства элитной недвижимости Mansion Global, пишет РБК.


Вилла построена в 1901 году недалеко от Монако. В начале XX века особняк был арендован для великого князя Андрея Романова. В 1913 году великий князь выкупил имение для себя и своей жены — балерины Матильды Кшесинской. Андрей Владимирович и Матильда использовали этот дом как заграничное убежище. В 1929 году особняк пришлось продать в уплату долгов балерины перед казино.


В 2010 году виллу приобрел текущий хозяин — миллиардер из России, заработавший состояние «на производстве вагонов». С 2011 по 2016 год новый собственник провел в доме капитальный ремонт, оставив только стены дома и балюстраду с мраморной лестницей.


Сейчас Villa Marizzina продается за 31 млн долларов. Дом общей площадью 506 кв. м расположен на участке размером 1,2 тыс. кв. м.

В 14-комнатном доме семь спален с ванными комнатами, три гостиных, две кухни, кабинет, винный погреб и игральный зал.


Владелец установил реплики оригинальных оконных рам и дверей с посеребренными ручками.


Помимо реставрации, хозяин оборудовал виллу двойной системой отопления (под полом и через кондиционер), установил системы наблюдения и сигнализацию.


С террасы открывается вид на Средиземное море. На участке есть бассейн, сад, а также гараж для четырех машин и парковочные места еще для двух.

 
 
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