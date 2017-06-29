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В расследовании громкого убийства бизнесмена под Березино нет подвижек

30.06.2017 11:30 — Разное | Ежедневник  
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В расследовании громкого убийства бизнесмена под Березино нет подвижек

фото: sk.gov.by

Руководитель Следственного комитета Иван Носкевич прокомментировал ход расследования убийства бизнесмена в Березино.

«К сожалению, здесь похвастаться нечем: пока по этому делу нет серьезного продвижения. Отрабатывается ряд версий, создана следственная группа из опытных следователей центрального аппарата, но пока нам не удалось раскрыть это преступление. Мы, конечно, продолжаем работу по делу».

Дерзкое преступление было совершено в сентябре прошлого года. Местный бизнесмен был застрелен, его автомобиль Audi Q5 сожжен.

 
 
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Руководитель Следственного комитета Иван Носкевич прокомментировал ход расследования убийства бизнесмена в Березино.

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