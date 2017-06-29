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В расследовании громкого убийства бизнесмена под Березино нет подвижек
30.06.2017 11:30 — Разное | Ежедневник
фото: sk.gov.by
Руководитель Следственного комитета Иван Носкевич прокомментировал ход расследования убийства бизнесмена в Березино.
«К сожалению, здесь похвастаться нечем: пока по этому делу нет серьезного продвижения. Отрабатывается ряд версий, создана следственная группа из опытных следователей центрального аппарата, но пока нам не удалось раскрыть это преступление. Мы, конечно, продолжаем работу по делу».
Дерзкое преступление
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Руководитель Следственного комитета Иван Носкевич прокомментировал ход расследования убийства бизнесмена в Березино.
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