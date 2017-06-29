36-летняя Пэрис Хилтон выходит замуж

Cветская львица Пэрис Хилтон свяжет себя узами брака. Избранником знаменитости стал американский актер и модель Крис Зилка, который младше своей 36-летней невесты на четыре года.





Около полугода назад, на вечеринке по случаю своего дня рождения, Пэрис Хилтон представила общественности своего нового бойфренда — им оказался 32-летний актер и манекенщик Крис Зилка. В интервью наследница многомиллионного состояния говорила, что в его лице наконец нашла свою вторую половинку и даже, что теперь готова к детям.

Несмотря на то, что Пэрис Хилтон и Крис Зилка вместе около полугода, их отношения сразу же начали нести серьезный характер. 31-летний актер уже сделал модели предложение. По словам инсайдеров, Пэрис Хилтон не раздумывая согласилась, и теперь будущие супруги занимаются подготовкой к торжеству.

— Сейчас они в поисках обручальных колец, — говорят близкие к Пэрис источники, отмечая, что пара действительно без ума друг от друга. — Она хочет прожить с ним до конца жизни.