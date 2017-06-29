Голландцы готовят серийную машину на солнечных батареях за 119 тысяч евро

Голландская компания Lightyear, основанная выпускниками Технического университета Эйндховена, анонсировала свою первую модель. Это электрокар One на солнечных батареях, который станет серийным к 2019 году.





Пока компания распространила лишь несколько тизеров. Вероятнее всего всю возможную верхнюю часть автомобиля покроют солнечными панелями. Согласно расчетам разработчиков, в Голландии машина будет получать достаточно света для ежедневных поездок. В сумме за год она сможет проезжать до десяти тысяч километров исключительно на солнечной энергии.





При этом полностью электрическая машина получит полноприводную конфигурацию, а полного заряда батарей хватит на 400−800 километров пробега. Появится и возможность подзарядки от внешней сети — как говорят в компании, в холодную погоду или для дальних путешествий.

Выпуск модели начнется с серии из десяти автомобилей в особой версии (подробностей о ней пока нет). Их передадут клиентам через два года. В 2020-м должно выйти еще сто таких машин.





Предлагаться электрокар с солнечными панелями будет в Европе и США. Минимальная стоимость составит 119 тысяч евро.