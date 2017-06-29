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Голландцы готовят серийную машину на солнечных батареях за 119 тысяч евро

30.06.2017 11:54 — Разное | Tut.by  
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Голландская компания Lightyear, основанная выпускниками Технического университета Эйндховена, анонсировала свою первую модель. Это электрокар One на солнечных батареях, который станет серийным к 2019 году.


Пока компания распространила лишь несколько тизеров. Вероятнее всего всю возможную верхнюю часть автомобиля покроют солнечными панелями. Согласно расчетам разработчиков, в Голландии машина будет получать достаточно света для ежедневных поездок. В сумме за год она сможет проезжать до десяти тысяч километров исключительно на солнечной энергии.


При этом полностью электрическая машина получит полноприводную конфигурацию, а полного заряда батарей хватит на 400−800 километров пробега. Появится и возможность подзарядки от внешней сети — как говорят в компании, в холодную погоду или для дальних путешествий.

Выпуск модели начнется с серии из десяти автомобилей в особой версии (подробностей о ней пока нет). Их передадут клиентам через два года. В 2020-м должно выйти еще сто таких машин.


Предлагаться электрокар с солнечными панелями будет в Европе и США. Минимальная стоимость составит 119 тысяч евро.

 
 
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Голландская компания обещает к 2018 году выпустить в продажу автомобиль на солнечных батареях, который сможет проезжать на одном заряде до 800 км.

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