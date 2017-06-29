Собственный журнал появился у Следственного комитета Беларуси

Вышел в свет первый номер печатного издания Следственного комитета Беларуси журнала "Предварительное расследование". Тираж первого номера составил 2 тысячи экземпляров.

Журнал станет площадкой для обмена мнениями между учеными и следователями-практиками, заявил, презентуя издание, председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

"Он будет научно-практическим. Эта реальная площадка для обмена мнениями как научного сообщества, так и следователей практиков. Потому что без подпитки науки практика потихоньку отмирает. Но и без практического воплощения каких-то научных идей, новых знаний науке нет смысла развиваться дальше", – отметил он.

Уже подготовлена необходимая документация для получения российского индекса научного цитирования, собраны документы для регистрации издания в Высшей аттестационной комиссии Беларуси.

"С третьего номера на страницах нашего журнала смогут публиковаться молодые ученые, аспиранты, адъюнкты. Их работы будут засчитываться как материал для будущих диссертаций", – рассказал Носкевич.

По его словам, второй номер уже практически сверстан, причем количество материалов позволяет говорить о том, что периодичность выхода издания в будущем может быть изменена. Пока "Предварительное расследование" будет выходить раз в полгода.