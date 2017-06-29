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Собственный журнал появился у Следственного комитета Беларуси

30.06.2017 12:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вышел в свет первый номер печатного издания Следственного комитета Беларуси журнала "Предварительное расследование". Тираж первого номера составил 2 тысячи экземпляров. 

Журнал станет площадкой для обмена мнениями между учеными и следователями-практиками, заявил, презентуя издание, председатель Следственного комитета Иван Носкевич. 

"Он будет научно-практическим. Эта реальная площадка для обмена мнениями как научного сообщества, так и следователей практиков. Потому что без подпитки науки практика потихоньку отмирает. Но и без практического воплощения каких-то научных идей, новых знаний науке нет смысла развиваться дальше", – отметил он. 

Уже подготовлена необходимая документация для получения российского индекса научного цитирования, собраны документы для регистрации издания в Высшей аттестационной комиссии Беларуси. 

"С третьего номера на страницах нашего журнала смогут публиковаться молодые ученые, аспиранты, адъюнкты. Их работы будут засчитываться как материал для будущих диссертаций", – рассказал Носкевич.

По его словам, второй номер уже практически сверстан, причем количество материалов позволяет говорить о том, что периодичность выхода издания в будущем может быть изменена. Пока "Предварительное расследование" будет выходить раз в полгода.

 
 
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Журнал "Предварительное расследование", по словам председателя СК, станет площадкой для обмена мнениями ученых и следователей-практиков. Смотрите на видео, как...

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