Россия перебросила в Сирию новейшую модификацию десантного бронетранспортера БТР-Д

На российской авиабазе Хмеймим был сфотографирован авиадесантный бронетранспортер БТР-Д. Портал Defence.ru сообщает , что на снимках модернизированный вариант БТР-ЗД «Скрежет», предназначенный для перевозки расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).



Фото: defence.ru

Портал пишет, что непонятно, с какой целью в Сирию были переброшены эти машины, ведь самолетов у террористов нет. Возможно, боевая машина находится здесь потому, что российские войска в Сирии помимо борьбы с терроризмом обкатывают новейшие системы вооружений.



Фото: defence.ru

По мнению издания, это новейшая модификация боевой машины с ПЗРК «Верба», принятыми на вооружение в 2014 году. Две антенны на корпусе говорят о том, что на этот БТР-3Д установлена автоматизированая система управления войсками в тактическом звене «Полет-К».