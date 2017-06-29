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Россия перебросила в Сирию новейшую модификацию десантного бронетранспортера БТР-Д
На российской авиабазе Хмеймим был сфотографирован авиадесантный бронетранспортер БТР-Д. Портал Defence.ru
Портал пишет, что непонятно, с какой целью в Сирию были переброшены эти машины, ведь самолетов у террористов нет. Возможно, боевая машина находится здесь потому, что российские войска в Сирии помимо борьбы с терроризмом обкатывают новейшие системы вооружений.
По мнению издания, это новейшая модификация боевой машины с ПЗРК «Верба», принятыми на вооружение в 2014 году. Две антенны на корпусе говорят о том, что на этот БТР-3Д установлена автоматизированая система управления войсками в тактическом звене «Полет-К».
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Возможно, боевая машина находится здесь потому, что российские войска в Сирии помимо борьбы с терроризмом, обкатывают новейшие системы вооружений.
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