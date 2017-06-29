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Грозовой фронт: больше других досталось Гродненской и Минской областям

30.06.2017 12:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 22 метров в секунду пострадали 11 населенных пунктов, это 4 района Гродненской области и 2 района Минской, сообщил Новицкий.

"Зафиксированы повреждения кровли 56-ти жилых домов, ведутся восстановительные работы, кроме этого, было 58 случаев падения деревьев, повреждены 3 легковых автомобиля", — сказал представитель МЧС. 

Грозовой фронт: больше других досталось Гродненской и Минской областям
© Pixabay
Грозовой фронт в Беларуси: упавшие деревья и отключение электричества

Кроме того, в Кобринском и Березовском районах деревья падали на железнодорожные пути и линии электропередачи, из-за чего была задержка движения 7-ми пассажирских поездов. Максимальная задержка составила 1 час 53 минуты.

"Вечером до поздней ночи 30 июня без электроснабжения оставались Слоним и Дятлово, кроме объектов первой категории, которые были запитаны от резервных источников питания", — рассказал Новицкий.

Общий итог — пострадавших среди граждан нет. Там, где это необходимо, работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев, оказывали помощь.

"Восстановительные работы завершаются. По данным энергетиков, в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 814 населенных пунктов, по состоянию на раннее утро сегодняшнего дня без электроснабжения оставались 95 населенных пунктов", — сообщил представитель МЧС.

Комментарий официального представителя МЧС Виталия Новицкого слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
 
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Из 814-ти обесточенных населенных пунктов в 719-ти электроснабжение уже восстановили, также зафиксированы падения деревьев, повреждения кровель и задержки поездов,...

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