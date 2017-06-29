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Минераловоз «Беларуськалия» задействовали для контрабанды белорусских сигарет в Литву

30.06.2017 12:30 — Разное | Ежедневник  
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Минераловоз «Беларуськалия» задействовали для контрабанды белорусских сигарет в Литву

VSAT

В результате проверки прибывшего в Клайпеду состава с калийными удобрениями, предназначенными для Венесуэлы, литовские пограничники и представители береговой охраны Департамента криминальной разведки обнаружили крупную партию сигарет Fest.

Как сообщает Alfa.lt, правоохранители действовали на основе «предварительной информации», проверив следовавший по маршруту Кена-Клайпеда состав. После проверки 63 вагонов, принадлежащих «Беларуськалию», оказалос0ь, что один из них загружен коробками сигарет, завернутыми в полиэтиленовую пленку.

При изучении груза, выяснилось, что вместе с удобрениями в Литву прибыло 100 ящиков сигарет Fest с белорусскими акцизными марками. Стоимость партии составляет 124 тыс. евро.

Считается, что товары были предназначены для литовского черного рынка. 

 
 
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В результате проверки прибывшего в Клайпеду состава с калийными удобрениями, предназначенными для Венесуэлы, литовские пограничники и представители береговой...

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