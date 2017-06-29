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Министру связи РФ поручили проработать вопрос об отмене роуминга между Россией и Беларусью

30.06.2017 12:03 — Разное | Ежедневник  
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Министру связи РФ поручили проработать вопрос об отмене роуминга между Россией и Беларусью

фото: Turinform.info

Спикер Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко сегодня на пленарном заседании IV Форума регионов Беларуси и России поддержала идею об отмене роуминга между Беларусью и Россией.

Проблему роуминга поднял на заседании заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Андрей Беляков, передает БЕЛТА. По его мнению, Союзному государству следует взять на вооружение опыт Евросоюза, где роуминг недавно был отменен.

Обращаюсь к министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову, Валентина Матвиенко отметила, что у сотовых операторов и IT-компаний доходы, и они могли бы поддержать отмену роуминга в Союзном государстве. "Я понимаю, что рыночная экономика, и мы не можем командовать", - заметила она.

Вместе с тем спикер Совета Федерации дала российскому министру месяц на проработку данного предложения. "Если будут какие-то барьеры, мы (российские и белорусские законодатели. - Прим. БЕЛТА) подключимся", - сказала Валентина Матвиенко.

 
 
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Спикер Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко сегодня на пленарном заседании IV Форума регионов Беларуси и России поддержала идею об...

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