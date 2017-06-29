Платят посреднику или едут в Смоленск. Как белорусы через Россию обходят лимиты на посылки

В Беларуси обсуждают возможное повышение лимитов на посылки из-за границы до 200 евро, некоторые наши соотечественники обходят ограничения через Россию. К примеру, обращаются к посредникам или заказывают бандероли в приграничные российские почтовые отделения. В соседней стране по-прежнему еще можно заказывать товары из-за границы на 1000 евро. FINANCE.TUT.BY рассказывает о «почтовом туризме» белорусов и тех, кто строит бизнес на обходе лимитов.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер.

Компании-посредники: «Те, кто старается экономить свои деньги, найдет способы обойти лимиты»

Фото: из личного архива героини

Программист Ольга Суздалева из Островца сейчас в декрете, она воспитывает двоих малышей. Два года назад Ольга всерьез увлеклась куклами, заказывает их за границей и даже завела собственный канал на youtube, куда выкладывает процесс распаковки посылок. Сейчас в ее коллекции — более 160 игрушек.

— Кукол люблю с детства! Моей первой «старушке» Барби около 20 лет, она по сей день в моей коллекции. Самой ценной свой куклой считаю эксклюзив выставки в Сан-Диего 2014 года «Ever After High Cerise Wolf»: очень долго ее искала, купила на подаренные к 30-летию деньги.

Одну из эксклюзивных кукол Ольга заказывала из Австралии. Большая часть ее коллекции — это именно привезенные из иностранных интернет-магазинов игрушки. У большинства нет прямой доставки в Беларусь, а если и есть, то очень дорогая: «стоимость — от 50 долларов». Чтобы сэкономить, Ольга, во-первых, заказывает большие посылки: по 10−15 кг кукол. А во-вторых, прибегает к услугам сразу двух посредников: один привозит посылку в Россию, второй — из России в Беларусь.

— Дело не в том, что у нас лимит в 22 евро, а в России — 1000. А в том, что у сервиса доставки из Штатов, которым я обычно пользуюсь, самый дешевый способ перевозки распространяется на Россию, но не на Беларусь. Когда выбираешь, отдавать 8 или 15 долларов за килограмм посылки, решение очевидно.

По словам Ольги, экономия на посылке весом в 10 кг — около 60 долларов с учетом доставки из России в Беларусь. В среднем из США в Россию посылка идет 2−2,5 недели. Сроки доставки из России в Беларусь — неделя-полторы.

Ольга рассказывает, что пользуется в основном услугами тремя компаний, которые доставляют белорусам посылки из России.

В прошлом году таможня отозвала на досмотр заказы со складов двух компаний, которые возят зарубежные посылки через Россию.

— Информацию о количестве белорусов, которые пользуются нашими услугами, раскрывать мы не можем. Скажем только, что те, кто старается экономить свои деньги, найдет способы обойти лимиты. Что касается отношений с таможенными органами, то мы всегда работали и будем работать в рамках закона. Таможня знает об этом, и поэтому в прошлом году вопрос стоял только о досмотре посылок, а не о конфискации, — рассказали в одной из компаний, которая доставляет зарубежные посылки через Россию

Для клиентов таможенная проверка обернулась длительным временем ожидания посылок или даже вызовом в отдел по борьбе с контрабандой и АТП (административными таможенными нарушениями. — ред.) Минской региональной таможни «для дачи объяснений», говорят в компании.

— Мою посылку, заказанную через компанию-посредника, тогда задержали на две недели, — вспоминает минчанин Юрий Валькович. — На тот момент это меня огорчило, потому что в посылке был планшет в подарок жене. Но все-таки выгода видна сразу: в другой раз я покупал телефон из Китая за 170 долларов. Посредник взял 8 рублей за доставку из России в Беларусь. У нас такой же телефон продавался от 500 рублей. Хотя сейчас можно и у нас найти нужный товар по цене почти такой же, как и на торговых площадках вроде Aliexpress.



Фото носит иллюстративный характер.

Почтовый туризм: «Съездить в Смоленск дешевле, чем оплачивать пошлину»

— Еще один вариант по заказу товаров — это почтовые отделения Смоленска и Брянска, — рассказывает Юрий, консультант группы «ВКонтакте», которая доставляет белорусам посылки с Aliexpress. — Проще сесть на маршрутку и съездить в тот же Смоленск, чтобы забрать свою посылку, адресованную «до востребования». По затратам — это будет все равно дешевле, чем оплачивать пошлину.

Чаще всего к Юрию обращаются, чтобы заказать с Aliexpress телефоны ценой выше 100 долларов. Он подсчитывает выгоду:

— Если мы заказываем телефон за 150 долларов в Беларусь, то на такую посылку будет начислено 5 евро за таможенное оформление почтового отправления, 30% от суммы превышения (38,4 евро). И еще 5,88 рубля за почтовую услугу. Итого — около 100 рублей. Когда я ездил в Смоленск, заплатил за дорогу «туда-обратно» на маршрутке 20 рублей.

И хотя в УФПС Смоленской области FINANCE.TUT.BY сообщили, что статистика по количеству клиентов с белорусским гражданством в филиале не ведется, по отзывам сотрудников «Почты России», белорусы у них — частые гости. В почтовом отделении города Рудня в Смоленской области рассказывают, что белорусы стали массово заказывать на их адрес посылки в апреле прошлого года — как раз тогда, когда начал действовать лимит в 22 евро.

— Из Беларуси в основном приезжает молодежь за мелкими почтовыми отправлениями. Половина из них арендует у нас абонентский ящик, половина просто указывает адрес почты для доставки. Но клиентов из Беларуси у нас уже вполовину меньше, чем раньше. Период сейчас такой, летний, может быть, поэтому?

А в почтовом отделении деревни Лонница в Смоленской области сообщают, что примерно половину всех посылок, которая им поступает, забирают обладатели белорусских паспортов.

— Заказывают в основном мелкие пакеты из китайских магазинов на почту «до востребования». Это началось в апреле прошлого года, и объем заказов с тех пор не поменялся. Белорусы приезжают не каждый день, и чем ближе к концу месяца, тем больше людей.

Бывает и обратная ситуация: белорусы едут в Россию, чтобы не получить, а отправить посылку.

— Я отправляла посылку из Новозыбкова в Ногинск в конце апреля, — рассказывает соцработник Татьяна из Гомеля. — С учетом дороги из Гомеля потратила 33 рубля. У нас только отправка посылки будет стоит 45 рублей, да и идти она будет гораздо дольше. Других белорусов на почте я не встретила, но на вокзале тех, кто не мог уехать в Гомель из-за нехватки билетов, было прилично.

Напомним, лимиты на посылки из-за рубежа и ввоз товаров из-за границы были введены 14 апреля 2016 года. Причиной ужесточения лимитов беспошлинного ввоза товаров явилось значительное увеличение объемов ввоза товаров в коммерческих масштабах в адрес физических лиц без уплаты таможенных платежей. За прошлый год белорусы получили 12,7 миллиона международных почтовых отправлений, и лишь 1% из них, согласно данным ГТК, превышал лимит 22 евро. За превышение лимитов белорусы в прошлом году уплатили 2,4 миллиона рублей. Ранее в ГТК отмечали , что белорусские таможенники вместе с другими правоохранительными органами будут устраивать выборочные проверки перемещаемых товаров через российско-белорусскую границу. — Это контрольные мероприятия на границе на разные категории товара в рамках оперативных операций, — пояснили ранее в ГТК. — У тех, кто перемещает товары, должны быть соответствующие документы на их перевозку. Если это коммерческая партия, то должны быть транспортные накладные, счет-фактура. У тех компаний, которые предлагают ввезти посылки через Россию, таких документов нет.