Зарплаты столичных милиционеров могут вырасти на 10% после сокращения штатных должностей

Кто в столичном главке подпадет под сокращение и насколько за счет этого планируют увеличить зарплаты правоохранителям, рассказал агентству "Минск-Новости" начальник отдела комплектования управления идеологической работы и кадрового обеспечения ГУВД Мингорисполкома Александр Романюк.

— Как неоднократно говорил в своих выступлениях министр внутренних дел Игорь Шуневич, в МВД сформирован специальный отдел реформ и развития, в котором прорабатывают различные варианты оптимизации и пересматривают штатную численность всех подразделений ведомства, - отметил Александр Романюк. - К примеру, уже поставлена задача сократить на 10% управленческий аппарат ГУВД. То есть изменения пока не затронут РУВД. Сокращение штатных должностей будет проведено там, где можно это сделать без негативных последствий для функционирования подразделений и служб. Перечень должностей, подлежащих сокращению, формируется с учетом изучения служебной нагрузки сотрудников. Исходя из этого, к примеру, штат участковых инспекторов милиции уменьшать не станут.

— В своих выступлениях министр также неоднократно упоминал, что для экономии бюджетных средств необходимо на тех должностях, где это возможно, использовать неаттестованных сотрудников. Кто это и где здесь выгода?

— Понятия «аттестованный» и «неаттестованный» по отношению к сотрудникам используются в просторечии. Корректнее — начальствующий состав и гражданский персонал. Первые, так как находятся на службе, имеют дополнительные льготы и гарантии. К примеру, льготное пенсионное обеспечение, возможность улучшения жилищных условий по месту прохождения службы, обязательное государственное страхование жизни и здоровья, весомые надбавки за звание и многое другое. Соответственно, чем больше неаттестованных сотрудников, тем меньше расходов.

— Что будет с сэкономленными средствами?

— Их направят на обеспечение деятельности органов внутренних дел. Это касается и денежного довольствия сотрудников и гражданского персонала, и материально-технического обеспечения. Пока что речь идет об увеличении ежемесячного дохода правоохранителей на 10%.