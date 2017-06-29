Матвиенко предложила создать ИТ-кластер в приграничье России и Беларуси



фото: ria.ru

Спикер Совета Федерации РФ выразила обеспокоенность падением товарооборота между странами и заявила о необходимости поиска новых точек роста.

Об этом Валентина Матвиенко говорила на Четвертом форуме регионов РФ и Беларуси.



Как отметила Матвиенко, в прошлом году товарооборот между странами сократился на 5%, и падение продолжается уже не первый год. Снижение цен на сырьевые товары в мире сделало очевидной уязвимость экономик России и Беларуси, поэтому, по мнению спикера, союзницам нужно

активнее развивать сотрудничество в сфере инновационной экономики.

"Сегодня Россия и Беларусь должны сосредоточиться на поиске дополнительных эффективных точек роста. Надо усиливать взаимодействие не только в привычных отраслях, но и развивать новые направления, особое место среди которых занимают сквозные технологии и в целом цифровая экономика", — цитирует Матвиенко РИА Новости .

Спикер призвала страны проводить согласованную инновационную политику, сосредоточиться на усилении защиты прав на интеллектуальную собственность.

"Особого внимания требует работа по дальнейшему регулированию допуска иностранного программного обеспечения на рынок наших стран. Учитывая значительные успехи белорусских и российских программистов, возможно, следует подумать о создании в приграничных регионах кластера в области ИТ-технологий", — предложила спикер.