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Азаренко сыграет с американкой на старте Уимблдона, Саснович - с победительницей "Ролан Гаррос"

30.06.2017 13:19 — Разное | Tut.by  
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в первом круге Уимблдонского турнира встретится с американкой Кэтрин Беллис, а лучшая белоруска в текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации Александра Саснович сыграет с победительницей «Ролан Гаррос-2017» Еленой Остапенко из Латвии.


Фото: Reuters

Для Азаренко (687-й номер мирового рейтинга) «Уимблдон» станет первым турниром «Большого шлема» и вторым вообще после годовой паузы в карьере, вызванной родами.

В тур она вернулась 20 июня на соревнованиях на Мальорке, где провела два матча. В первом поединке в упорной борьбе она одолела японку Раси Одзаки — 6:3, 4:6, 7:6 (9:7). Затем Вика проиграла 19-летней хорватке Ане Конюх — 1:6, 3:6.

Что касается будущей соперницы Азаренко, то 18-летняя Кэтрин Беллис (40 WTA) в прошлом сезоне впервые пробилась в первую сотню теннисисток мира. На недавнем турнире на Мальорке она обыграла, например, испанку Карлу Суарес-Наварро, чешку Кристину Плишкову и в итоге добралась до полуфинала. В начале 2017 года Беллис также была лучше польки Агнешки Радваньской.

Александру Саснович (87 WTA) в первом раунде Уимблдонского турнира жребий свел с триумфатором «Ролан Гаррос-2017» Еленой Остапенко (14 WTA).

С начала травяной части сезона Остапенко приняла участие лишь в одном старте. В Истбурне она дошла до третьего круга, где уступила британке Йоханне Конте. Тем временем Саснович на травяном турнире в Хертогенбос добыла одну викторию, а затем проиграла, а на Мальорке выбыла из розыгрыша уже после стартового раунда.

На место в основной сетке женской части «Уимблдона» также претендует 19-летняя белоруска Арина Соболенко (135 WTA). После двух побед в квалификации 30 июня она сыграет с американкой Кристи Ан (116 WTA).

Напомним, что соревнования на уимблдонских кортах пройдут с 3 по 16 июля.

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в первом круге Уимблдонского турнира встретится с американкой Кэтрин Беллис, а лучшая белоруска в текущем рейтинге...

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