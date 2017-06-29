На Машерова ограничат движение на два часа

Движение будет перекрыто на проспекте Машерова с 13:00 до 15:00 – в это время там пройдет репетиция молодежного шествия ко Дню Независимости.

Движение транспорта будет ограничено на два часа по пр-та Машерова на участке от пр-та Победителей до улицы Даумана.

В минской ГАИ рекомендуют учитывать этот фактор и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, 3 июля состоится военный парад, приуроченный ко Дню Независимости, репетиции проходят каждый день, ГАИ сообщает об ограничении движения.