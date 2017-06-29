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На Машерова ограничат движение на два часа

30.06.2017 13:15 — Разное | БДГ  
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Движение будет перекрыто на проспекте Машерова с 13:00 до 15:00 – в это время там пройдет репетиция молодежного шествия ко Дню Независимости.

Движение транспорта будет ограничено на два часа по пр-та Машерова на участке от пр-та Победителей до улицы Даумана.

В минской ГАИ рекомендуют учитывать этот фактор и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, 3 июля состоится военный парад, приуроченный ко Дню Независимости, репетиции проходят каждый день, ГАИ сообщает об ограничении движения.

 
 
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Движение будет перекрыто на проспекте Машерова с 13:00 до 15:00 – в это время там пройдет репетиция молодежного шествия ко Дню Независимости.

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