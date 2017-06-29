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В Харьковской области две сестры погибли в ДТП во время прямой трансляции в Instagram

30.06.2017 13:34 — Разное | Tut.by  
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В городе Изюм (Харьковская область) две нетрезвые девушки погибли в ДТП во время прямой трансляции в Instagram.


По информации регионального управления национальной полиции, авария произошла в ночь на 30 июня на проспекте Независимости. 24-летняя девушка на BMW не справилась с управлением и врезалась в столб. В результате ДТП 16-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель умерла по дороге в больницу.


Как сообщает телеканал «360», девушки были сестрами. Младшая из них во время поездки вела трансляцию в Instagram. Они выпивали, смеялись, шутили и призывали подписчиков присоединиться. С места девушки тронулись, только подобрав музыку под настроение.

Издание Харьков LIVE опубликовало видео прямой трансляции.

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