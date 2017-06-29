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В Харьковской области две сестры погибли в ДТП во время прямой трансляции в Instagram
В городе Изюм (Харьковская область) две нетрезвые девушки погибли в ДТП во время прямой трансляции в Instagram.
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Как сообщает телеканал «
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Смертельная авария произошла в ночь на 30 июня.
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