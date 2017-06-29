Челябинский «Трактор» расторг контракт с защитником сборной Беларуси Владимиром Денисовым, сообщает официальный сайт клуба.



Фото: hctraktor.org

За «черно-белых» Владимир Денисов, которому 29 июня исполнилось 33 года, провел в КХЛ 73 матча, в которых набрал 5 очков (2 гола + 3 результативные передачи) при показателе полезности «+18» и 88 минутах штрафа.



Владимир Денисов перешел в «Трактор» по ходу сезона-2015/16 из казанского «Ак Барса».

Воспитанник новополоцкого хоккея начинал профессиональную карьеру в «ШВСМ-Витебск», затем играл в чемпионате Беларуси за «Витебск», «Химик» (Новополоцк), «Юниор» (Минск), «Динамо» (Минск), «Керамин» (Минск), в российской суперлиге — за «Ладу» (Тольятти), за океаном — за «Лейк-Эри Монстерс» (АХЛ), «Джонстаун Чифс» (ECHL), «Харфорд Вольф Пак» (АХЛ), в Швейцарии — за «Амбри-Пиотту», в КХЛ — за «Динамо» (Минск), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Ак Барс» (Казань), «Трактор» (Челябинск).

За сборную Беларуси выступал на двух юношеских (U18) чемпионатах мира (2001, 2002), двух молодежных (U20) (2002/03, 2003/04). В составе национальной дружины играл на 9 чемпионатах мира (2006−2012, 2013, 2014, 2017), на Олимпиаде-2010 в Ванкувере и в квалификации к Играм-2014 в Сочи. Был капитаном сборной Беларуси на ЧМ-2012.

На минувшем ЧМ-2017 в Париже Владимир Денисов сыграл всего в 2 матчах и отметился 1 голевым пасом, получил перелом пальца на руке и выбыл из строя до конца турнира.

Вице-чемпион Беларуси (2005), финалист Кубка Гагарина (2015). Участник Матча звезд КХЛ-2015/16.