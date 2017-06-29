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Два полуфинала и четыре поражения от будущих чемпионов, или Как Азаренко играла на "Уимблдоне"

30.06.2017 13:21 — Разное | Tut.by  
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко начиная с 2006 года десять раз подряд принимала участие в Уимблдонском турнире и лишь в связи с беременностью пропустила прошлогодний розыгрыш. В 2017-м Вика вернулась в тур, и первым соревнованием из серии «Большого» шлема для нее становится именно «Уимблдон».

Снятие из-за травмы и беременности, два полуфинала, три встречи с Сереной Уильямс, четыре поражения от будущих чемпионов, 27 побед в 35 матчах — SPORT.TUT.BY напоминает о главном в карьере Азаренко на травяных кортах в пригороде Лондона.

Отметим, что в учет брались выступления Виктории лишь в одиночном разряде (без Олимпиады-2012), хотя с 2007 по 2010 годы она с переменным успехом — от вылета в первом раунде до выхода в четвертьфинал — выступала и в парных состязаниях.


В дебютном матче на «Уимблдоне» в 2006 году Виктория Азаренко проиграла полячке Агнешке Радваньской, которая получила от организаторов «wild card», — 5:7, 4:6. Фото: Reuters

В 2007 году Виктория стартовала с двух побед, а затем проиграла теннисистке из Чехии Николь Вайдишовой — 4:6, 2:6. Фото: Reuters

В 2008 году Азаренко впервые оказалась в числе сеянных игроков (под 16-м номером). В третьем круге соревнований белоруска уступила представительнице России Надежде Петрове в двух сетах, и в каждом их них — на тай-брейке. Фото: Reuters

В 2009 году пути Азаренко и Петровой снова пересеклись, правда, теперь в четвертом раунде. Вика победила в первом сете на тай-брейке, а затем обменялась с соперницей любезностями — 7:6, 2:6, 6:3. Из турнира белоруску выбила Серена Уильямс. Четвертьфинальный поединок завершился в пользу американки — 2:6, 3:6. Фото: Reuters

В 2010 году в четвертый круг «Уимблдона» Вику не пустила чешка Петра Квитова. Судьба первого сета решилась на тай-брейке, а во втором чешка обыграла белоруску, которая не справилась с эмоциями, всухую — 5:7, 0:6. Фото: Reuters

В 2011 году Азаренко впервые дошла до полуфинала на «Уимблдоне» и, увы, уступила будущей победительнице турнира Квитовой — 1:6, 6:3, 2:6. Фото: Reuters

В 2012 году по дороге ко второму полуфиналу кряду Вика (2-я сеянная на турнире) одолела американку Ирину Фалькони, швейцарку Ромину Опранди, словачку Яну Чепелову, Сербку Ану Иванович и австрийку Тамиру Пашек. Победную серию белоруски прервала Серена Уильямс (6:3, 7:6), которая выиграла и в финале. Фото: Reuters

В 2013 году Вика снова была посеяна под 2-м номером, однако отказалась от участия в матче второго круга и снялась из-за травмы. Фото: Reuters

В 2014 году сербка Бояна Йовановски неожиданно выбила Викторию из турнирной сетки, на чем, впрочем, ее геройства на «Уимблдоне» завершились. Фото: Reuters

В 2015 году Вика Азаренко и Серена Уильямс сыграли друг с другом в третий раз в рамках «Уимблдона» — на стадии четвертьфинала. И вновь американка одолела белоруску (6:3, 2:6, 3:6), а затем в шестой раз стала чемпионкой соревнований. Фото: Reuters

В 2016 году было объявлено, что пропуск Викой «Уимблдона» связан с травмой колена. Позже Азаренко сообщила об истинной причине — беременности. 20 декабря она родила мальчика.
 
 
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SPORT.TUT.BY вспоминает об успехах и неудачах лучшей белорусской теннисистки на травяных кортах в пригороде Лондона.

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