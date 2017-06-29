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Трансляция встречи Лукашенко и Путина с участниками Форума регионов

30.06.2017 13:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где 30 июня примет участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства и четвертом Форуме регионов Беларуси и России.

С российской стороны участников Форума приветствует президент РФ Владимир Путин.

IV Форум регионов Беларуси и России открылся в Москве в четверг 29 июня, одновременно с ним проходит и выставка белорусской и российской инновационной продукции. В пятницу проходит пленарное заседание форума с участием Путина и Лукашенко.

Смотрите в онлайн-трансляции Sputnik, как проходит заседание с участием президентов двух стран.    

 
 
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Лидеры Беларуси и России принимают участие в пленарном заседании Форума регионов в Москве.

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