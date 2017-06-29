Минскому метро 33 года: неожиданные факты о столичной подземке

Регулярное движение в минском метро открылось 33 года назад, однако в различных источниках существует небольшая разница в праздничных датах. Дело в том, что официальная церемония открытия метро состоялась 29 июня 1984 года, на торжествах присутствовали руководители БССР и белорусской столицы.

"Тогда был пущен поезд, на котором устроили пробную поездку для приглашенных лиц, метростроевцев, почетных гостей, ну а на следующий день, 30 июня, метро открылось для всех желающих, стало обычным и доступным, каким является и сейчас", — рассказал Кузьмин.

Если обратиться к истории, то в СССР метро строили в городах с населением от одного миллиона человек, поскольку города с меньшим числом жителей справлялись с пассажиропотоком с помощью троллейбусного и автобусного сообщения. Но когда количество населения превышало миллион, вопрос перевозки пассажиров требовал уже другого решения.

"Строили метро в городах-миллионниках, в Минске население достигло этой цифры где-то в начале 70-х годов, и поэтому уже тогда поговаривали о том, что пора и в Минске начинать строить метро. А непосредственно к строительству приступили в 1977 году, когда Совмином СССР было принято соответствующее постановление, и 3 мая того же года на месте будущей станции "Парк Челюскинцев" начались работы по отрывке котлована, и там же была забита первая свая", — рассказал Кузьмин.

По словам собеседника Sputnik, самый первый проект минского метро начала 70-х годов прошлого века от последующих редакций отличался разве что названиями станций.

"Например, всегда вызывает вопросы, почему станция Московская находится в противоположном конце города от улицы Московская. Первоначально конечную станцию этого участка хотели именовать по ближайшим улицам — Московской или Волгоградской. Вариант Волгоградской просуществовал недолго, и станция стала Московской, потому что Ленинский проспект того времени как раз вел на трассу на Москву. А станцию на противоположном конце ветки назвали Институт Культуры", — рассказал Кузьмин.

В соответствии с генеральной схемой минского метрополитена 1977 года три линии подземки общей протяженностью около 50 километров должны были появиться в городе к 2000 году. Проект, который существует в настоящее время, почти полностью совпадает с первоначальным вариантом.

Собеседник Sputnik также озвучил интересные цифры. В частности, за первый год минским метрополитеном было перевезено около 80 миллионов минчан и гостей столицы. Сейчас подземка перевозит около 320 — 330 миллионов пассажиров в год или 830 — 840 тысяч пассажиров в день.

"Мы ждем строительства третьей линии, которая значительно позволит нам разгрузить пересадочный узел Купаловскую-Октябрьскую и вообще позволит минчанам значительно сократить свой путь из Автозаводской ветки, Каменной горки, Кунцевщины при движении на вокзал в южную сторону", — рассказал Кузьмин.

Беседу с официальным представителем Минского метрополитена Андреем Кузьминым слушайте на радио Sputnik Беларусь.