Погода на большие выходные: синоптики обещают в Беларуси дожди

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных: будет тепло, но дождливо, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik / Виктор Толочко Грозовой фронт: больше других досталось Гродненской и Минской областям

По информации специалистов Гидромета, в субботу 1 июля будет облачно, днем по юго-востоку Беларуси пройдут сильные дожди, в отдельных районах – прогремят грозы, температура воздуха составит от +20 до +26°С.

В воскресенье на территорию страны начнут поступать воздушные массы с Балтики – снова пройдут дожди, на севере республики – сильные, и станет немного прохладнее – днем воздух прогреется от +15 до +25°С.

На День Независимости синоптики обещают кратковременные осадки в северо-восточной части Беларуси, днем термометры покажут от +17 до +24°С.