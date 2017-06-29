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Погода на большие выходные: синоптики обещают в Беларуси дожди
30.06.2017 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн – Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных: будет тепло, но дождливо, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации специалистов Гидромета, в субботу 1 июля будет облачно, днем по юго-востоку Беларуси пройдут сильные дожди, в отдельных районах – прогремят грозы, температура воздуха составит от +20 до +26°С.
В воскресенье на территорию страны начнут поступать воздушные массы с Балтики – снова пройдут дожди, на севере республики – сильные, и станет немного прохладнее – днем воздух прогреется от +15 до +25°С.
На День Независимости синоптики обещают кратковременные осадки в северо-восточной части Беларуси, днем термометры покажут от +17 до +24°С.
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На День Независимости синоптики прогнозируют кратковременные осадки в северо-восточной части Беларуси, днем термометры покажут от +17 до +24°С.
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