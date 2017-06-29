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Мясникович заявил о заключении контрактов на 450 миллионов долларов на Форуме регионов

30.06.2017 13:46 — Разное | Ежедневник  
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Мясникович заявил о заключении контрактов на 450 миллионов долларов на Форуме регионов

фото: Belta.by

Работа по подписанию соглашений и контрактов продолжается. Всего по итогам форума планируется подписание около 77 соглашений разного уровня - от районного до республиканского и федерального.

Беларусь и Россия на IV Форуме регионов заключили контракты на 450 млн долларов, сообщил сегодня журналистам в Москве председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает БЕЛТА.

"Контракты носят глобальный характер", - подчеркнул Михаил Мясникович. В качестве примера он привел подписанные документы о сотрудничестве в области многотоннажной и тонкой химии, космических технологий.

Как добавила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сегодня нужно говорить не столько о количестве, сколько о качестве совместных проектов. "Мы выходим на качественно новый уровень партнерства, и выставка тому подтверждение. Много высокотехнологичных проектов. Тема, вынесенная на форум, своевременная, - сказала она. - Нам надо двигаться вперед, у нас множество идей, новых проектов. Уверена, что эффект будет очень большой".
 
 
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Работа по подписанию соглашений и контрактов продолжается. Всего по итогам форума планируется подписание около 77 соглашений разного уровня - от районного до...

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