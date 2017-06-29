Арина Соболенко вышла в основную сетку на своем дебютном Уимблдоне

Белоруска Арина Соболенко вышла в основную сетку женского одиночного разряда на дебютном в своей карьере взрослом Уимблдоне.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

​В матче 3-го раунда квалификации 19-летняя Арина Соболенко (№ 135 рейтинга WTA) уверенно взяла верх над 25-летней Кристи Ан (№ 116) из США — 6:1, 6:1. Поединок продолжался всего 51 минуту.

Напомним, что в стартовом поединке Соболенко одолела 24-летнюю На-Лае Хан (№ 205) из Южной Кореи — 4:6, 6:2, 6:4. В поединке 2-го отборочного раунда юная белоруска обыграла в двух сетах 22-летнюю Джейми Лёб (№ 145) из США — 7:6 (7:5), 6:4.

Ранее 28-летняя Ольга Говорцова (№ 139) в 1-м квалификационном раунде в двух сетах проиграла 21-летней россиянке Елизавете Куличковой (№ 146) — 3:6, 5:7. Лучшим достижением Говорцовой на Уимблдоне является выход в 4-й раунд основной сетки в 2015 году.

Для выхода в основную сетку, матчи которой начнутся 3 июля, в одиночном разряде нужно преодолеть три квалификационных раунда, в парном — два.

Без квалификации в основную сетку женского одиночного турнира допущены 23-летняя Александра Саснович (№ 87) и 27-летняя Виктория Азаренко (№ 678), получившая Wild Card от организаторов.

Лучшими достижениями Саснович на Уимблдоне являются выходы во 2-й раунд основной сетки в 2015 и 2016 годах. Виктория Азаренко дважды добиралась до полуфинала (2011, 2012).

В квалификации мужского одиночного разряда Уимблдона неудачно выступили белорусы Илья Ивашко и Егор Герасимов, потерпевшие поражения уже в стартовых поединках.

Белорус Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским стартуют в мужском парном разряде Уимблдона сразу с основной сетки соревнований.

А вот белоруска Александра Саснович вместе со словачкой Яной Чепеловой выбыла из парного турнира уже в первом раунде, уступив дуэту Джессика Мур (Австралия) / Акико Омаэ (Япония) — 5:7, 3:6.

В квалификации мужского парного разряда белорус Александр Бурый вместе с уругвайцем Ариэлем Бехаром выбыли во 2-м круге. На старте они в упорном поединке сломили сопротивление хозяев корта британцев Люка Бембриджа и Ллойда Гласспула. А во втором раунде сражались против дуэта Чен-Пен Хсе (Тайвань) / Макс Шнур (США), но уступили — 7:6 (8:6), 5:7, 3:6.

Белоруска Лидия Морозова и Лесли Керхов из Голландии удачно провели матч 1-го раунда квалификации против американок Кристи Ан / Мэдисон Бренгл — 6:4, 3:6, 7:5 и пробились в следующий этап.