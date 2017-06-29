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"Не ошиблась, буду носить". Матвиенко на ярмарке товаров в Москве купила белорусскую обувь

30.06.2017 13:58 — Разное | Tut.by  
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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко на ярмарке белорусских товаров в Москве купила две пары обуви. Об этом она рассказала журналистам, отвечая на вопросы на IV Форуме регионов Беларуси и России, передает БЕЛТА.


Валентина Матвиенко. Фото: Reuters

Валентина Матвиенко сообщила, что вчера вечером не удержалась и примерила обновки. «Поняла, что не ошиблась, буду носить», — добавила спикер верхней палаты российского парламента.

Глава Совета Федерации подчеркнула, что белорусские ярмарки пользуются неизменным успехом в России. «Вчера на ярмарке был стихийный митинг, люди просили передать президентам наших стран просьбу, чтобы такие ярмарки проходили в Москве чаще», — сказала она.

Ранее работники Смиловичской валяльно-войлочной фабрики рассказывали, что Валентина Матвиенко купила в Сочи валенки, произведенные на этом предприятии.

 
 
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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко на ярмарке белорусских товаров в Москве купила две пары обуви.

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