Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко на ярмарке белорусских товаров в Москве купила две пары обуви. Об этом она рассказала журналистам, отвечая на вопросы на IV Форуме регионов Беларуси и России, передает БЕЛТА.



Валентина Матвиенко. Фото: Reuters

Валентина Матвиенко сообщила, что вчера вечером не удержалась и примерила обновки. «Поняла, что не ошиблась, буду носить», — добавила спикер верхней палаты российского парламента.

Глава Совета Федерации подчеркнула, что белорусские ярмарки пользуются неизменным успехом в России. «Вчера на ярмарке был стихийный митинг, люди просили передать президентам наших стран просьбу, чтобы такие ярмарки проходили в Москве чаще», — сказала она.

Ранее работники Смиловичской валяльно-войлочной фабрики рассказывали , что Валентина Матвиенко купила в Сочи валенки, произведенные на этом предприятии.