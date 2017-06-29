|
"Не ошиблась, буду носить". Матвиенко на ярмарке товаров в Москве купила белорусскую обувь
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко на ярмарке белорусских товаров в Москве купила две пары обуви. Об этом она рассказала журналистам, отвечая на вопросы на IV Форуме регионов Беларуси и России,
Валентина Матвиенко сообщила, что вчера вечером не удержалась и примерила обновки. «Поняла, что не ошиблась, буду носить», — добавила спикер верхней палаты российского парламента.
Глава Совета Федерации подчеркнула, что белорусские ярмарки пользуются неизменным успехом в России. «Вчера на ярмарке был стихийный митинг, люди просили передать президентам наших стран просьбу, чтобы такие ярмарки проходили в Москве чаще», — сказала она.
Ранее работники Смиловичской валяльно-войлочной фабрики
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко на ярмарке белорусских товаров в Москве купила две пары обуви.
|
Архив (Разное)
Комментарии