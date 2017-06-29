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Генералы в самолетах: как лучшая авиабаза страны готовится к параду
3 июля в Минске состоится воздушный парад ко Дню независимости. Кроме белорусов, в параде примут участие и россияне на собственных машинах: ударных вертолетах Ка-52, многоцелевых истребителях Су-27 и фронтовых бомбардировщиках Су-34. 42.TUT.BY побывал на 50-й смешанной авиабазе в Мачулищах, чтобы узнать все секреты предстоящего небесного парада.
Только первоклассные летчики
По словам командира авиабазы в Мачулищах, полковника Андрей Лукьяновича, к полетам на параде допускаются только летчики первого класса, но и среди них конкурс.
— Готовиться к полетам над столицей мы начали где-то за полгода, дело в том, что наша авиабаза играет ключевую роль в организации парада. В Мачулищи авиационная техника слетается со всех военных частей в республике. Нагрузка на персонал и инфраструктуру очень большая, приходится тщательно готовить аэродром с заменой бетонных плит для обеспечения интенсивных полетов. Чтобы разместить всех летчиков и техников, на территори городка оборудовано дополнительно более 200 мест.
Примечательно, что в этом году вся техника, которую выставляте 50-я авиабаза, — новая. Ил-76МД, Ан-26 и Ми-24 прошли капитальный ремонт, к тому же мы получили несколько партий новейших вертолетов Ми-8МТВ-5.
Последние составят в воздухе ромб из девяти машин, причем расстояние между вертолетами будет совсем небольшое. Такое под силу только профессионалам, поэтому за штурвалами исключительно летчики 1-го класса. Вообще, для каждого пилота большая честь оказаться за штурвалом 3 июля, рассказал командир.
17 километров на одном дыхании
Первые полеты для подготовки к параду начались еще в апреле, в том числе на новейших, недавно прибывших Ми-8МТВ-5.
— Глубина боевого порядка при прохождении над городом всего 8 минут 30 секунд, но это самые сложные минуты для летчиков (это время за которое любой житель города будет наблюдать воздушные суда). И не только из-за того, что лететь нужно единым боевым строем на пяти различных скоростях, сам взлет происходит с четырех аэродромов, после чего мы собираем все борта в строй, для чего надо выйти в заданную точку маршрута.
Первый вертолет, с национальным флагом, пойдет на скорости всего 60 км/ч, остальные будут лететь на 160, 200 и 350 км/ч, замыкает строй огромный Ил-76 с пятью L-39, летящий на скорости 500 км/ч. Только представьте, как сложно выдержать такой боевой порядок, даже незначительное отклонение может повлиять на красоту строя.
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По словам Андрея Лукьяновича, полет над городом, когда на тебя смотрят тысячи зрителей, очень волнителен.
— Полет — это творчество, сродни творению художника, только вместо холста мы используем небо. Там, в небе над столицей, очень много позитивных эмоций. Сидя за штурвалом, ты знаешь, что на тебя смотрят соотечественники, и стараешься сделать все идеально: выдержать скорость, высоту и ни на градус не отклонится от маршрута. Эти 17 км над городом пролетаешь на одном дыхании. А выдыхаешь только после команды «Роспуск».
По словам Андрея Лукьяновича, вертолеты идут на высото 150 и 200 м, самолеты возьмут чуть выше — 250 м. «Могли бы и ниже — улыбается опытный пилот, — но требования безопасности не позволяют».
"Минск один такой": что впечатлило российских пилотов
Первое, что бросается в глаза на территории базы, — чистота и порядок, при этом сама она больше напоминает растревоженный муравейник. Десятки летчиков в униформе синего и защитного цвета, техники и солдаты энергично передвгаются, готовят к вылетам технику, которой немало, — в параде будет участвовать 58 самолетов и вертолетов, 18 из которых принадлежат 50-й авиабазе.
— Весь день мы работаем в режиме нон-стоп, принимая не только свои, но и российские машины, которые будут участвовать в параде.
От ВКС России в белорусском параде будут участвовать ударные вертолеты Ка-52, истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-34. Российским коллегам понравился не только прием на авиабазе, но и местная кухня. Больше всего заграничных летчиков тронули орешки со сгущенкой.
— У вас очень красивая страна, аккуратная, — делится увиденным с борта Ка-52 заместитель командира в/ч 44 440 Александр Жулин. — Лететь довелось в плохую погоду, поэтому шли на малой высоте — около 100 метров. Путь в Мачулищи лежал через Хатынь, впервые видел ее с высоты птичьего полета. На меня это произвело сильное впечатление, ведь я знаю трагическую историю этого места.
В параде мы летим сразу за девяткой Ми-8МТВ-5. Я первый раз в небе над Минском, до этого на парадах летал только в Москве и Санкт-Петербурге. По нашему прилету все необходимые расчеты были проведены, поэтому освоиться было просто.
Помешать полетам могут только погода и птицы
У природы не бывает плохой погоды, только нелетная. Но на памяти Андрея Лукьяновича, для которого это уже пятый парад, такого не разу не случалось.
— Перед самим парадом и каждой репетицией в воздух поднимаются два самолета-разведчика, которые пилотируют самые опытные летчики в Беларуси генерал-майоры Игорь Голуб и Александр Карев. Их задача — выполнить метеорологическую и орнитологическую разведку, проверить качество работы средств связи и радиотехнического обеспечения. По результатам развеки, начальник авиации принимает решение, на какой скорости и высоте выполнять полет. В случае сложных метеоусловий вылет может и не состоятся. Кстати, использование реагента — йодистое серебро, сухой лед и кристаллы жидкого азота — для разгона облаков не практикуем — это довольно дорогое удовольствие.
Птицы тоже могут принести неприятности, например, в 2012 году на запуске в один из четырех двигателей Ил-76 попала ласточкпа. Казалось, что может сделать небольшая птица, не то что повреждений, даже следов не осталось. Но полет не состоялся, а техники скрупулезно провели обследование силовой установки.
Но если не брать в расчет превратности небесной канцелярии, то пилоты к параду полностью готовы.
— За полчаса до вылета отбрасываем все мысли и сосредотачиваемся на предстоящей задаче — рассказывает заместитель командира вертолетной эскадрильи на Ми-24 майор Сергей Кашков. — Хотя Ми-24 — ударный вертолет, защищенный тяжелой броней, в воздухе — это послушная и надежная машина. Если нужно, сможет безопасно сесть даже на одном двигателе. За время подготовки на тренажере были отработаны все внештатные ситуации, которые только могут произойти, поэтому неожиданностей в полете для нас быть не может.
При этом, полностью полагаясь на свое мастерство, летчики не забывают о приметах: никогда не надевать новый комбинезон перед полетом, равно как и новые полетные ботинки.
— Все летчики — народ суеверный, просто с ростом опыта примет становится все меньше, — рассказывает заместитель командира 50-й смешанный авиабазы подполковник Дмитрий Солодкий. — Для меня это уже пятый парад, можно сказать, небольшой юбилей. Больше всего, помню, волновался перед подготовкой к своему первому полету над Минском в День независимости — сбросил целых четыре килограмма за время тренировок.
Тогда уже был женат, но супруга посмотрела парад в записи, только после того как я приземлился и позвонил, что все хорошо — так она волновалась. В этом году в строю мы показываем сложную летную фигуру — ромб, расстояние между лопастями вертолетов не больше десяти метров, поэтому каждый должен строго держать заданную скорость полета. Это непросто, и мы надеемся, что зрители оценят.
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42.TUT.BY побывал на 50-й смешанной авиабазе в Мачулищах, чтобы узнать все секреты предстоящего небесного парада.
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