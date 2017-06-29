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Лаборатория "Инвитро" приостановила прием анализов из-за кибератаки
Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» временно приостановила прием анализов в России, Казахстане и Беларуси после кибератаки вируса Petya, сообщает
Это пришлось сделать «в связи с процессом восстановления инфраструктуры после кибератаки». В компании утверждают, что делают все возможное для возобновления работы, но не называют сроков.
Также из-за хакеров увеличилось время выдачи результатов анализов. Результаты исследований, которые провели после 14:30 27 июня, пациентам отправят только после устранения последствий атаки.
«Биоматериал, полученный в период технического сбоя, сохранен с соблюдением всех преаналитических требований и будет обработан лабораторными комплексами», говорится в сообщении представителей компании. Они также подчеркивают, что персональные данные клиентов не пострадали.
Напомним, вирус Petya (а точнее
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В компании утверждают, что делают все возможное для возобновления работы, но не называют сроков.
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