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Лаборатория "Инвитро" приостановила прием анализов из-за кибератаки

30.06.2017 14:30 — Разное | Tut.by  
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Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» временно приостановила прием анализов в России, Казахстане и Беларуси после кибератаки вируса Petya, сообщает ТАСС.


Это пришлось сделать «в связи с процессом восстановления инфраструктуры после кибератаки». В компании утверждают, что делают все возможное для возобновления работы, но не называют сроков.

Также из-за хакеров увеличилось время выдачи результатов анализов. Результаты исследований, которые провели после 14:30 27 июня, пациентам отправят только после устранения последствий атаки.

«Биоматериал, полученный в период технического сбоя, сохранен с соблюдением всех преаналитических требований и будет обработан лабораторными комплексами», говорится в сообщении представителей компании. Они также подчеркивают, что персональные данные клиентов не пострадали.

Напомним, вирус Petya (а точнее ExPetr) распространился по корпоративным сетям десятков компаний в разных странах 27 июня. Вирус шифровал файлы на жестких дисках и требовал отправить 300 долларов на адрес биткоин-кошелька. Сильнее всего от атаки пострадали компании в Украине и России. В Беларуси в милицию обратились представители некоторых крупных компаний.

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В компании утверждают, что делают все возможное для возобновления работы, но не называют сроков.

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