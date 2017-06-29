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В Вильнюсе будут экстренно спасать гору Гедеминаса

30.06.2017 14:40 — Разное | Ежедневник  
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В Вильнюсе будут экстренно спасать гору Гедеминаса

фото: delfi.lt

Вильнюсская мэрия объявила экстремальную ситуацию из-за опасного положения горы Гедиминаса.

Гора Гедиминаса и остатки замкового комплекса на ней находятся в опасном состоянии: линейные деформации на юго-восточном склоне могут объединиться и вызвать появление еще большего оползня, чем был зафиксирован на западном склоне в октябре, это могло бы привести к обвалу верхнего замка, сообщает Delfi.

Мэр Ремигиюс Шимашюс обратился 29 июня в Генпрокуратуру для защиты общественного интереса и выяснения причин и виновных в состоянии горы лиц. В письме мэра в прокуратуру сказано, что надо расследовать все обстоятельства, которые могли повлиять на нынешнее состояние горы, и выяснить, не повлияла ли на это различного рода хозяйственная деятельность, которую в последнее время вели у ее подножия.

Башня Гедимина - исторический и культурный памятник в Вильнюсе носит имя основателя города – великого князя Литовского Гедиминаса. По его распоряжению была заложена крепость на Замковой горе. От верхней ее части в действующем виде осталась массивная двадцатиметровая башня, сложенная из природного камня и кирпича. Постройка пережила многие войны, устояла в сражениях, хотя и сохранилась до нашего времени благодаря нескольким реставрациям.

 
 
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Вильнюсская мэрия объявила экстремальную ситуацию из-за опасного положения горы Гедиминаса.

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