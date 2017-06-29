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Виктор Прокопеня намерен купить белорусский «Паритетбанк» и Сбербанк Украины

30.06.2017 14:16 — Разное | Ежедневник  
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Виктор Прокопеня намерен купить белорусский «Паритетбанк» и Сбербанк Украины

фото: Probusiness.by

Необходимые документы на согласование сделки поданы соответствующим регуляторам.

VP Capital — инвестиционная компания Виктора Прокопени — близок к приобретению белорусского Паритетбанка с последующим использованием покупки для приобретения ПАО «Сбербанк» (Украина), сообщает TUT.BY.

Паритетбанк — 15-й банк Беларуси по активам, основан 15 мая 1991 года. Банк имеет более 15 отделений по стране. По итогам первого квартала 2017 года активы банка составляли более 350 млн рублей. Обязательства — более 250 млн. Собственный капитал банка составляет почти 100 млн рублей. Банку на праве собственности принадлежит ряд объектов недвижимости, в том числе первый «небоскреб» Беларуси — здание на Мельникайте 4. В банке работает более 400 человек.

Как стало известно, Виктор Прокопеня планирует приобрести все принадлежащие Республике Беларусь 99,83% акций за 50 млн долларов. Остальные же 0,17% распределены сейчас между 2565 акционерами.

На днях Виктор Прокопеня также подал заявку в Нацбанк Украины для получения разрешения на приобретение Сбербанка Украины, седьмого по величине банка страны. По состоянию на 1 октября 2016 года активы банка составляют около 1,5 млрд долларов. Региональная сеть банка насчитывает 150 отделений. Сообщалось, что банк является собственником около 150 объектов недвижимости. В общей сложности услугами банка пользуется почти 1 млн клиентов. Ранее сообщалось, что заявку на покупку Сбербанка Украины также подавали Norvik Banka Григория Гусельникова и Саид Гуцериев. Интересно, что Виктор Прокопеня и Саид Гуцериев раньше выступали как соинвесторы по некоторым проектам. При этом каждый из них имеет и собственные проекты.

Виктор Прокопеня (№ 23 в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника» и самый крупный налогоплательщик подоходного налога с физлиц по итогам 2016-года и за всю историю независимой Беларуси) подтвердил свое намерение приобрести банки.

«Для совершения этих сделок мы подали необходимые документы соответствующим регуляторам. Сделки состоятся лишь при условии получения всех необходимых согласований. Обе сделки будут полностью прозрачны с точки зрения законодательства обеих стран», - прокомментировал бизнесмен.

«Это прежде всего хорошие инвестиции, - пояснил Прокопеня цель покупки. - Во-вторых, банковские активы — хороший способ диверсификации. В-третьих, мой опыт и понимание в современных информационных технологиях, в том числе в финансовой сфере, требуют дальнейшей реализации на практике. Свои банки — наилучшая возможность для этого. Также считаю, что мой опыт в финтеке и ИТ будет ценным активом, способным улучшить позиции как украинского Сбербанка, так и белорусского Паритетбанка на соответствующих рынках». По словам бизнесмена, в случае положительного решения регулятора миноритарным акционерам «Паритетбанка» будет сделана оферта о продаже их акций по цене, в два раза превышающей их стоимость.

 
 
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Необходимые документы на согласование сделки поданы соответствующим регуляторам.

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