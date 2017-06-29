Выбираем комод



Как организовать пространство квартиры и сделать ее более просторной? Куда поместить носочки, платочки, украшения, игрушки и другие вещи? Оптимальный вариант – купить комод со встроенными ящичками.





История появления

Прародителями маленького шкафчика являются старинные сундуки и секретеры, которые впоследствии усовершенствовались ножками, декоративными элементами, полочками. Первые комоды появились в первой половине XVII века, когда они были настоящим украшением интерьера с ручной росписью, золотыми и серебряными вставками. Во времена Наполеона он успешно использовался в военных походах. Пика популярности достиг в эпоху рококо, когда купить комод - было настоящей роскошью (с инкрустацией из драгоценных камней, жемчуга, слоновой кости).

Что значит комод?





Комод – компактный предмет интерьера для хранения вещей. В переводе с французского означает «удобство». Его горизонтальные ящички позволяют поместить множество самых разных вещей: от документов до постельных принадлежностей. Функциональный низкий комодик освобождает жилое пространство, обеспечивая уют и комфорт.

Критерии выбора





Современные предметы мебели имеют самые разные варианты исполнения, поэтому определиться с выбором нелегко. Прежде чем купить комод, стоит обратить внимание на:

материал изготовления (ДСП, МДФ, натуральное дерево);

качество фурнитуры;

габариты;

толщину задней стенки;

дизайн.

От количества ящичков и полок зависит его форма, размер и вместительность. В зависимости от назначения можно выбрать стильный шкаф для спальни, детской, прихожей, библиотеки и т.д.

Удобные комоды





Более комфортны в использовании невысокие комодики – высотой до 130 см и глубиной до 50 см. Наличие ножек или роликов с фиксатором обеспечивает дополнительное удобство при перемещении предмета мебели. Более долговечными, практичными и надежными считаются комоды из массива дерева.

Куда поставить комод?





Комоды чаще всего устанавливаются на полу, стене, в углу квартиры. Пристенный вариант комфортен для спальни (может выступать в качестве пеленального столика). Застекленные модели с множеством полок будут полезны на кухне. Узкие и мобильные незаменимы для ванной комнаты. Для гостиной можно купить комод с декоративными элементами, который придаст помещению уют, индивидуальность.

Что хранят внутри?





Эргономичный шкафчик предназначен для хранения самых разных принадлежностей. Это может быть постельное белье, одеяла, полотенца, носки, галстуки, футболки и другие вещи. Представительницы прекрасного пола могут поместить в него бижутерию, косметику, часы, туалетную воду, шарфы и пр. Множество ящичков, полочек – находка для кухонной утвари: от посуды до продуктов питания и специй.

Распространенные причины падения





Довольно часто после сборки и установки комоды падают после выдвигания верхних ящиков. Устойчивость мебели зависит от высоты, глубины, ширины. Распространенные причины падения: неравномерность центра тяжести, неровная поверхность, сильная нагруженность верхних отделов. Для повышения безопасности высокие тумбочки желательно прикручивать к стене.

Почему комод не закрывается?





Независимо от сборки выдвижные ящики комодов со временем перестают нормально закрываться. Это происходит из-за деформации, износа отдельных частей во время эксплуатации, превышении нагрузки или срока службы. При расшатывании шурупов днище опускается, в такой ситуации выход – замена крепежей. Плохая работа роликовых направляющих исправляется их смазкой.

Важными критериями являются также качество сборки и надежность креплений (все ящички должны легко и без усилий закрываться / открываться).

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