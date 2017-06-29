4 июля 1961 года на советской атомной подводной лодке «К-19» случилась авария реактора. Угроза ядерного взрыва была ликвидирована моряками, которые поплатились за это жизнью и здоровьем. Хронику «несостоявшейся катастрофы» впервые поставили на театральной сцене: пьесу Андрея Курейчика « Подводники » воплотил на сцене Русского театра режиссер Сергей Ковальчик.



Герои спектакля «Подводники». Фото: rustheatre.by

Самое яркое визуальное впечатление, которое ждет зрителей театра, — гигантская подводная лодка, верхняя палуба которой едва не достигает потолка. Скорее всего, именно на нее ушла большая часть бюджета постановки. Недаром Сергей Ковальчик признавался , что «Подводники» стали самым дорогим спектаклем за все время его работы в Русском театре. Уточним, что речь идет практически о десяти годах работы: Ковальчик стал главным режиссером этого коллектива в феврале 2008 года. Но оправдали ли себя эти траты, большой вопрос.

В качестве главного консультанта к работе над спектаклем был привлечен капитан 1-го ранга, командир атомной подводной лодки Владимир Ворошнин. Не сомневаюсь, что он помог художнику Алле Сорокиной максимально точно воспроизвести интерьеры тех частей корабля, которые были показаны зрителю. Речь о девятом отсеке и командном пункте. Но сам корабль почему-то разместили в глубине сцены. Скорее всего, чтобы оставить свободной авансцену.

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Но в результате К-19 воспринимается величественной глыбой. А многие мизансцены с участием матросов и офицеров, увы, видят лишь зрители первых рядов партера. Впрочем, за решение показать лодку тесной, скажем художнику спасибо. В конце концов, вряд ли настоящая К-19 могла похвастаться просторными каютами и коридорами.

История несостоявшейся катастрофы на подводной лодке впервые представлена на театральной сцене. Создатели спектакля выступили в роли первопроходцев… и тут же оказались в необычной ловушке. Ведь классического конфликта между героями в пьесе нет. Есть конфликт с обстоятельствами, с несправедливой судьбой. Короче говоря, с абстрактной материей.



Сцена из спектакля «Подводники». Фото: facebook.com/rustheatre.by

Выход в такой ситуации — создать конфликт внутри экипажа подводной лодки. К счастью или к сожалению, в «Подводниках» нет и его. Ну, поссорились несколько раз Иван Иванович и Иван Никифорович… простите, идеологически выдержанный замполит (Андрей Душечкин) со старшим помощником (Виктор Гудинович) — кухонным диссидентом, которого проморгал советский КГБ. Во всем остальном экипаж К-19 — это сплоченная, несколько идеализированная команда мечты, которую погубило советское разгильдяйство (недаром старший помощник жалуется на многочисленные недоделки, некоторые из которых выявляются уже в море).

Впрочем, в спектакле практически нет и отрицательных героев. В одном эпизоде мелькнет черствый адмирал (Валерий Шушкевич), женское коварство продемонстрирует Настя (Дарья Полякова) — невеста одного из героев, которая в его отсутствие начинает встречаться с адъютантом (Иван Стрельцов). Впрочем, последнего в счет не берем: раз мужик понял свою неправоту (встречаться с чужой девушкой нехорошо!), простим его и вычеркнем этот факт из его биографии.



Сцена из спектакля «Подводники». Фото: facebook.com/rustheatre.by

Сама авария на К-19 произойдет, когда от начала спектакля пройдет один час двадцать минут. Но сюжет надо как-то развивать, и «Подводники» неожиданно скатываются на сериальные рельсы. Большинству героев достается минимум реплик, а значит — нет возможности раскрыть характер своих героев. К сожалению, появляются и откровенные штампы. К примеру, в интернациональном матросском коллективе традиционно появляется представитель восточной национальности, который коверкает русский язык — Касым из Средней Азии (Сергей Жбанков). Чтобы выдержать гендерный баланс, на сцену выводят его жену, которая, закрыв голову платком, рассказывает трогательную историю своего сватовства в семилетнем возрасте. На лодке найдется место и интеллигенту Грише (Павел Евтушенко), над которым все посмеиваются, и бывалому дяде Ване (Александр Вергунов).

Как в классическом сериале или мелодраме, Ольга (Вероника Пляшкевич) поссорится со своим мужем Василем Мицкевичем (Руслан Чернецкий) перед его уходом в море, накаркает возможную гибель, но при этом все-таки попросит вернуться. А трусоватый замполит в решающий момент попросит иконку и вспомнит о Боге. Массовые сцены чередуются с монологами, главных героев сменяет массовка, в нужный момент звучит проникновенная лирическая музыка или песни под гитару, а отдельные герои иногда плохо контролируют свои эмоции. Иногда кажется, что на сцене стоит камера, которая снимает актеров крупным планом для канала «Россия».

После того как происходит авария, спектакль наконец-то начинает обретать динамизм. Но доверие к героической советской саге, решенной в достаточно традиционной манере, порой портит игнорирование мелочей. К примеру, начинается совещание в командном пункте. Командир (Иван Мацкевич) просит подчиненных совета, как поступить в экстремальной ситуации. После этого матросы дружно отворачиваются от капитана, разделяются на несколько групп, совещаются, словно команды в «Что? Где? Когда?» или «Мозгобойне», а потом словно по команде возвращаются к общему столу. Неужели они разбились в команды заранее? На кону их жизнь и судьбы всего мира, а мы видим интеллигентов, которые по очереди предлагают в группках свои варианты спасения. Чудеса, да и только.



Сцена из спектакля «Подводники». Фото: facebook.com/rustheatre.by

Но один из самых больших вопросов вызывает кульминация спектакля: эпизод, когда белорусский матрос Василь Мицкевич спасает команду и весь мир, ремонтируя трубопровод, который дублировал поврежденный участок системы охлаждения (при перегреве мог произойти взрыв). Чтобы добавить в спектакль драматизма и сбить героя Руслана Чернецкого с пути истинного, в действие вмешивается… Русалка (Виталина Бидюк). До этого она пыталась соблазнить героя, пророчила катастрофу кораблю и предлагала Василю покинуть лодку вместе с ним. Когда тот отказался, героиня уточнила, кто этому мешает — жена? «Интернациональный долг», — ответил подводник. Сарказм драматурга впечатляет. Но увы: герой Чернецкого произносит эту фразу с серьезным пафосом.

Теперь Русалка появляется в самый неподходящий момент. Насколько тут было бы уместно появление жены главного героя. Любопытно, что героиня Вероники Пляшкевич позднее все-таки появится на подводной лодке, чтобы снять с героя одежду, которая буквально дышит радиацией. Но снова-таки — ее действия на заднем плане мало кто увидит, а линия семейных отношений Ольги и Василя останется оборванной и недосказанной. Появление Русалки превращает эпизод в трагикомедию. Или в попытку поставить один эпизод в стиле «магического реализма».

В финале постановки на сцене появятся таблички со знаком радиации, а Василь Мицкевич скажет, что станет первым человеком, который проживет с таким высоким облучением и будет счастливым. Впрочем, после таких передряг, через которые его провели создатели «Подводников», ничего другого ему не остается.

« Подводники » Хроника несостоявшейся катастрофы Режиссер-постановщик — Сергей Ковальчик. Сценография и костюмы — Алла Сорокина. Композитор — Иван Бурляев. Музыкальное оформление — Алексей Ереньков, Тимур Калиновский Ближайшие показы: 30 июня, пятница 19:00 1 июля, суббота 19:00 4 июля, вторник 19:00