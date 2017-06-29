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Русалка-нимфоманка, замполит с иконкой и авария на подземной лодке. "Подводники" в Русском театре

30.06.2017 14:46 — Разное | Tut.by  
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4 июля 1961 года на советской атомной подводной лодке «К-19» случилась авария реактора. Угроза ядерного взрыва была ликвидирована моряками, которые поплатились за это жизнью и здоровьем. Хронику «несостоявшейся катастрофы» впервые поставили на театральной сцене: пьесу Андрея Курейчика «Подводники» воплотил на сцене Русского театра режиссер Сергей Ковальчик.


Герои спектакля «Подводники». Фото: rustheatre.by

Самое яркое визуальное впечатление, которое ждет зрителей театра, — гигантская подводная лодка, верхняя палуба которой едва не достигает потолка. Скорее всего, именно на нее ушла большая часть бюджета постановки. Недаром Сергей Ковальчик признавался, что «Подводники» стали самым дорогим спектаклем за все время его работы в Русском театре. Уточним, что речь идет практически о десяти годах работы: Ковальчик стал главным режиссером этого коллектива в феврале 2008 года. Но оправдали ли себя эти траты, большой вопрос.

В качестве главного консультанта к работе над спектаклем был привлечен капитан 1-го ранга, командир атомной подводной лодки Владимир Ворошнин. Не сомневаюсь, что он помог художнику Алле Сорокиной максимально точно воспроизвести интерьеры тех частей корабля, которые были показаны зрителю. Речь о девятом отсеке и командном пункте. Но сам корабль почему-то разместили в глубине сцены. Скорее всего, чтобы оставить свободной авансцену.

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Но в результате К-19 воспринимается величественной глыбой. А многие мизансцены с участием матросов и офицеров, увы, видят лишь зрители первых рядов партера. Впрочем, за решение показать лодку тесной, скажем художнику спасибо. В конце концов, вряд ли настоящая К-19 могла похвастаться просторными каютами и коридорами.

История несостоявшейся катастрофы на подводной лодке впервые представлена на театральной сцене. Создатели спектакля выступили в роли первопроходцев… и тут же оказались в необычной ловушке. Ведь классического конфликта между героями в пьесе нет. Есть конфликт с обстоятельствами, с несправедливой судьбой. Короче говоря, с абстрактной материей.


Сцена из спектакля «Подводники». Фото: facebook.com/rustheatre.by

Выход в такой ситуации — создать конфликт внутри экипажа подводной лодки. К счастью или к сожалению, в «Подводниках» нет и его. Ну, поссорились несколько раз Иван Иванович и Иван Никифорович… простите, идеологически выдержанный замполит (Андрей Душечкин) со старшим помощником (Виктор Гудинович) — кухонным диссидентом, которого проморгал советский КГБ. Во всем остальном экипаж К-19 — это сплоченная, несколько идеализированная команда мечты, которую погубило советское разгильдяйство (недаром старший помощник жалуется на многочисленные недоделки, некоторые из которых выявляются уже в море).

Впрочем, в спектакле практически нет и отрицательных героев. В одном эпизоде мелькнет черствый адмирал (Валерий Шушкевич), женское коварство продемонстрирует Настя (Дарья Полякова) — невеста одного из героев, которая в его отсутствие начинает встречаться с адъютантом (Иван Стрельцов). Впрочем, последнего в счет не берем: раз мужик понял свою неправоту (встречаться с чужой девушкой нехорошо!), простим его и вычеркнем этот факт из его биографии.


Сцена из спектакля «Подводники». Фото: facebook.com/rustheatre.by

Сама авария на К-19 произойдет, когда от начала спектакля пройдет один час двадцать минут. Но сюжет надо как-то развивать, и «Подводники» неожиданно скатываются на сериальные рельсы. Большинству героев достается минимум реплик, а значит — нет возможности раскрыть характер своих героев. К сожалению, появляются и откровенные штампы. К примеру, в интернациональном матросском коллективе традиционно появляется представитель восточной национальности, который коверкает русский язык — Касым из Средней Азии (Сергей Жбанков). Чтобы выдержать гендерный баланс, на сцену выводят его жену, которая, закрыв голову платком, рассказывает трогательную историю своего сватовства в семилетнем возрасте. На лодке найдется место и интеллигенту Грише (Павел Евтушенко), над которым все посмеиваются, и бывалому дяде Ване (Александр Вергунов).

Как в классическом сериале или мелодраме, Ольга (Вероника Пляшкевич) поссорится со своим мужем Василем Мицкевичем (Руслан Чернецкий) перед его уходом в море, накаркает возможную гибель, но при этом все-таки попросит вернуться. А трусоватый замполит в решающий момент попросит иконку и вспомнит о Боге. Массовые сцены чередуются с монологами, главных героев сменяет массовка, в нужный момент звучит проникновенная лирическая музыка или песни под гитару, а отдельные герои иногда плохо контролируют свои эмоции. Иногда кажется, что на сцене стоит камера, которая снимает актеров крупным планом для канала «Россия».

После того как происходит авария, спектакль наконец-то начинает обретать динамизм. Но доверие к героической советской саге, решенной в достаточно традиционной манере, порой портит игнорирование мелочей. К примеру, начинается совещание в командном пункте. Командир (Иван Мацкевич) просит подчиненных совета, как поступить в экстремальной ситуации. После этого матросы дружно отворачиваются от капитана, разделяются на несколько групп, совещаются, словно команды в «Что? Где? Когда?» или «Мозгобойне», а потом словно по команде возвращаются к общему столу. Неужели они разбились в команды заранее? На кону их жизнь и судьбы всего мира, а мы видим интеллигентов, которые по очереди предлагают в группках свои варианты спасения. Чудеса, да и только.


Сцена из спектакля «Подводники». Фото: facebook.com/rustheatre.by

Но один из самых больших вопросов вызывает кульминация спектакля: эпизод, когда белорусский матрос Василь Мицкевич спасает команду и весь мир, ремонтируя трубопровод, который дублировал поврежденный участок системы охлаждения (при перегреве мог произойти взрыв). Чтобы добавить в спектакль драматизма и сбить героя Руслана Чернецкого с пути истинного, в действие вмешивается… Русалка (Виталина Бидюк). До этого она пыталась соблазнить героя, пророчила катастрофу кораблю и предлагала Василю покинуть лодку вместе с ним. Когда тот отказался, героиня уточнила, кто этому мешает — жена? «Интернациональный долг», — ответил подводник. Сарказм драматурга впечатляет. Но увы: герой Чернецкого произносит эту фразу с серьезным пафосом.

Теперь Русалка появляется в самый неподходящий момент. Насколько тут было бы уместно появление жены главного героя. Любопытно, что героиня Вероники Пляшкевич позднее все-таки появится на подводной лодке, чтобы снять с героя одежду, которая буквально дышит радиацией. Но снова-таки — ее действия на заднем плане мало кто увидит, а линия семейных отношений Ольги и Василя останется оборванной и недосказанной. Появление Русалки превращает эпизод в трагикомедию. Или в попытку поставить один эпизод в стиле «магического реализма».

В финале постановки на сцене появятся таблички со знаком радиации, а Василь Мицкевич скажет, что станет первым человеком, который проживет с таким высоким облучением и будет счастливым. Впрочем, после таких передряг, через которые его провели создатели «Подводников», ничего другого ему не остается.

«Подводники»

Хроника несостоявшейся катастрофы

Режиссер-постановщик — Сергей Ковальчик.

Сценография и костюмы — Алла Сорокина.

Композитор — Иван Бурляев.

Музыкальное оформление — Алексей Ереньков, Тимур Калиновский

Ближайшие показы:

30 июня, пятница 19:00

1 июля, суббота 19:00

4 июля, вторник 19:00

 
 
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Хронику "несостоявшейся катастрофы" впервые поставили на театральной сцене: пьесу Андрея Курейчика "Подводники" воплотил на сцене Русского театра режиссер Сергей...

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