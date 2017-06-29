До минус 50%. Какие столичные магазины и торговые центры в июле будут устраивать скидочные дни

Столичные магазины и торговые центры в июле продолжат устраивать скидочные дни. Купить товары можно будет до 50% дешевле, чем в обычный день. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
К примеру, ГУМ устроит в июле 3 скидочных дня, а ЦУМ — 7 дней. Покупатели смогут приобрести дешевле обычного не только непродовольственные товары, но и продовольственные.
Где в июле искать скидки
Где?
Когда?
Размер скидки
Универмаг «Беларусь»
11, 18, 25
25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
ГУМ
13, 27
20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
20
25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
ЦУМ
6, 8, 13, 15, 20, 27
20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
Торговый дом «На Немиге»
1−3
25% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары
5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
22% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
«Кирмаш»
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28
20%
ООО «Старт-Х»
5, 12, 19, 26
15%
«Северянка»
6, 13, 20, 27
10-15% на отдельные группы товаров
«Для дома»
6, 13, 20, 27
15%
«Вильнюс-1»
5, 12, 19, 26
15%
«Сандрик»
4, 11, 18, 25
15% на отдельные группы товаров
«Детский мир»
13, 27
10%
«1000 мелочей»
6, 13, 20, 27
15%
«Вероника»
8, 9, 19, 20, 21, 29, 30
15%
«Гаспадар и Гаспадыня»
12, 19, 26
20%
«Пальмира»
1−9
15% на отдельные группы товаров (обои, ковры и ковровые изделия, светильники, сервизы столовые, печи СВЧ)
Магазины торгового центра «Столица» 3 и 23 июля также предложат скидки от 5 до 50%.
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