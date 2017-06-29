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До минус 50%. Какие столичные магазины и торговые центры в июле будут устраивать скидочные дни

30.06.2017 14:44 — Разное | Tut.by  
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Столичные магазины и торговые центры в июле продолжат устраивать скидочные дни. Купить товары можно будет до 50% дешевле, чем в обычный день. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

К примеру, ГУМ устроит в июле 3 скидочных дня, а ЦУМ — 7 дней. Покупатели смогут приобрести дешевле обычного не только непродовольственные товары, но и продовольственные.

Где в июле искать скидки
Где? Когда? Размер скидки

Универмаг «Беларусь»

 11, 18, 25

25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

ГУМ

 13, 27

20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
20

25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
ЦУМ 6, 8, 13, 15, 20, 27

20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

Торговый дом «На Немиге»

 1−3

25% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары

5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29

22% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары

«Кирмаш»

 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28

20%

ООО «Старт-Х»

 5, 12, 19, 26

15%

«Северянка»

 6, 13, 20, 27

10-15% на отдельные группы товаров

«Для дома»

 6, 13, 20, 27 15%

«Вильнюс-1»

 5, 12, 19, 26 15%

«Сандрик»

 4, 11, 18, 25

15% на отдельные группы товаров

«Детский мир»

 13, 27 10%

«1000 мелочей»

 6, 13, 20, 27 15%

«Вероника»

 8, 9, 19, 20, 21, 29, 30 15%

«Гаспадар и Гаспадыня»

 12, 19, 26

20%

«Пальмира»

 1−9

15% на отдельные группы товаров (обои, ковры и ковровые изделия, светильники, сервизы столовые, печи СВЧ)

Магазины торгового центра «Столица» 3 и 23 июля также предложат скидки от 5 до 50%.

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Столичные магазины и торговые центры в июле продолжат устраивать скидочные дни. Купить товары можно будет до 50% дешевле, чем в обычный день.

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