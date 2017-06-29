До минус 50%. Какие столичные магазины и торговые центры в июле будут устраивать скидочные дни

Столичные магазины и торговые центры в июле продолжат устраивать скидочные дни. Купить товары можно будет до 50% дешевле, чем в обычный день. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

К примеру, ГУМ устроит в июле 3 скидочных дня, а ЦУМ — 7 дней. Покупатели смогут приобрести дешевле обычного не только непродовольственные товары, но и продовольственные.

Где в июле искать скидки Где? Когда? Размер скидки Универмаг «Беларусь» 11, 18, 25 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары ГУМ 13, 27 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары 20 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары ЦУМ 6, 8, 13, 15, 20, 27 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары. Торговый дом «На Немиге» 1−3 25% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 22% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары «Кирмаш» 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 20% ООО «Старт-Х» 5, 12, 19, 26 15% «Северянка» 6, 13, 20, 27 10-15% на отдельные группы товаров «Для дома» 6, 13, 20, 27 15% «Вильнюс-1» 5, 12, 19, 26 15% «Сандрик» 4, 11, 18, 25 15% на отдельные группы товаров «Детский мир» 13, 27 10% «1000 мелочей» 6, 13, 20, 27 15% «Вероника» 8, 9, 19, 20, 21, 29, 30 15% «Гаспадар и Гаспадыня» 12, 19, 26 20% «Пальмира» 1−9 15% на отдельные группы товаров (обои, ковры и ковровые изделия, светильники, сервизы столовые, печи СВЧ)

Магазины торгового центра «Столица» 3 и 23 июля также предложат скидки от 5 до 50%.