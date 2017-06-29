Лукашенко поставил задачу превратить Беларусь в ИT-страну

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Соответствующая правовая база для этого, по словам президента, уже разработана и находится на согласовании.

Об этом Александр Лукашенко заявил 30 июня во время выступления на пленарном заседании IV Форума регионов Беларуси и России в Москве, посвященном интеграционному развитию регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.

Президент подчеркнул, что производственная кооперация и реализуемые в рамках Союза Беларуси и России программы дают значительные выгоды экономикам Беларуси и России. Сегодня особенно актуально сотрудничество в сферах высоких технологий, информационного общества, подчеркнул Лукашенко.

"Залогом успешного преодоления глобальных вызовов в будущем является глубокая кооперация, ориентированная на выпуск высокотехнологичной наукоемкой продукции. Непременное требование к такой продукции - скорейшее внедрение в серийное производство в Беларуси и России. Это особенно важно с учетом возрастающей конкуренции на мировом рынке", - отметил президент.

"Мы перед собой поставили амбициозную задачу - превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы для подобного развития ситуации в Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что соответствующие документы разрабатывались совместно белорусскими и российскими специалистами. Они уже "представлены на рассмотрение в высший орган власти Беларуси"."Уверен, что это будет наш с вами общий проект и он внесет достойный вклад в самые современные направления развития нашего общества и экономики", - подчеркнул президент.