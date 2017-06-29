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Минское "Динамо" назвало имя одного из помощников нового главного тренера

30.06.2017 15:42 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» назвало имя одного из помощников нового главного тренера. Наставником «зубров» по физической подготовке в сезоне-2017/18 вместо покинувшего команду шведа Кристиана Скарфагена будет белорусский специалист Геннадий Лянго.


Фото: hcdinamo.by

Ранее, с 2006-го по 2015 годы, Геннадий Лянго работал тренером по физподготовке в ХК «Юность-Минск». В этот период столичная команда дважды выиграла Континентальный кубок, четыре раза — золотые медали чемпионата Беларуси.

Имеет опыт проведения занятий по индивидуальной подготовке с игроками сборной Беларуси, в частности Сергеем Костицыным и Владимиром Денисовым.

Проходил курсы повышения квалификации под эгидой КХЛ и Высшей школы тренеров (2011), а также КХЛ и РФС (2012).

Канадский тафгай станет главным тренером минского «Динамо»

 
Теги: Минск
 
 
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Имеет опыт проведения занятий по индивидуальной подготовке с игроками сборной Беларуси, в частности, Сергеем Костицыным и Владимиром Денисовым.

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