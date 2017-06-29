Нападающий сборной Беларуси Артур Гаврус подписал контракт с минским «Динамо». Как сообщает пресс-служба «зубров», новое соглашение с 23-летним форвардом одностороннее и рассчитано на один год.



Фото: hcdinamo.by

Для Артура Гавруса предстоящий сезон станет пятым в составе минского «Динамо». Всего за команду в КХЛ форвард сыграл 126 матчей, в которых набрал 33 (14+19) очка.

Сейчас минское «Динамо», объявившее сегодня о приглашении нового главного тренера и специалиста по физподготовке , имеет контракты с 16 хоккеистами. В ростер команды входят следующие игроки: вратари Степан Горячевских, Михаил Карнаухов, защитники Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич, Евгений Лисовец и нападающие Александр Матерухин, Артем Волков, Андрей Степанов, Роб Клинкхаммер, Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Александр Павлович и Артур Гаврус.