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Нападающий сборной Беларуси продлил контракт с минским "Динамо"
Нападающий сборной Беларуси Артур Гаврус подписал контракт с минским «Динамо». Как сообщает
Для Артура Гавруса предстоящий сезон станет пятым в составе минского «Динамо». Всего за команду в КХЛ форвард сыграл 126 матчей, в которых набрал 33 (14+19) очка.
Сейчас минское «Динамо», объявившее сегодня о
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Новое соглашение с 23-летним форвардом одностороннее и рассчитано на один год.
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