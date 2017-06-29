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Трансляция заседания Высшего госсовета Союзного государства

30.06.2017 16:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу в Москве участвуют в работе заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

В повестке дня — подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах. Главы государств также рассмотрят вопросы обеспечения текущей деятельности органов Союзного государства.    

Sputnik ведет онлайн-трансляцию встречи.

 
 
Ссылка на источник 21
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Президенты двух стран планируют разрешить ключевые спорные моменты во взаимоотношениях Москвы и Минска.

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