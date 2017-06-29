Трансляция заседания Высшего госсовета Союзного государства

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу в Москве участвуют в работе заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

В повестке дня — подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах. Главы государств также рассмотрят вопросы обеспечения текущей деятельности органов Союзного государства.

Sputnik ведет онлайн-трансляцию встречи.