О чем говорили президенты на Форуме регионов России и Беларуси

В нынешнем году отмечается 20-летие Cоюза Беларуси и России, и эта дата символизирует выбор основного вектора развития двух стран, обоюдное стремление к интеграции и глубокому взаимодействию в социальной, экономической, гуманитарной и иных сферах, отметил в своем выступлении Александр Лукашенко.

За этот период сделано столько, сколько не сделали другие государства в плане интеграции, "разговоров было много, дел — не совсем", отметил Лукашенко, уточнив, что в плане интеграции Беларусь и Россия "хорошо поработали".

Производственная кооперация и реализуемые союзные программы свидетельствуют об эффективности объединения материальных и интеллектуальных возможностей двух государств, в результате значительные выгоды получают экономики обеих стран, отметил глава государства.

"Важное место в этом процессе принадлежит сотрудничеству между регионами. Форумы регионов Беларуси и России стали открытой площадкой для обсуждения насущных вопросов", — сказал Лукашенко.

На нынешнем форуме в Москве представлены около 80-ти регионов РФ и все регионы Беларуси, основная тема форума — развитие межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.

"Мы взяли очень узкое перспективное направление, и есть о чем говорить. Если мы по нему отстанем, мы обречены плестись в хвосте, никто нам не поможет и никто не спасет — ни потенциалы, ни углеводороды, ничто. Вы видите, в каком направлении и какими темпами развивается мир вообще", — отметил Лукашенко.

Одним из приоритетов развития белорусской экономики является развитие промышленности — сектора, в котором создается четверть ВВП страны, напомнил Лукашенко.

"Структура ВВП более чем на треть состоит из высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Но когда мы изучили мировой опыт, прослезились, мы уже отстаем, передовые государства ушли вперед в плане развития инновационных форм, и нам надо успеть", — убежден Лукашенко.

По словам президента, Беларуси и России сообща будет проще сделать шаг в будущее. На современном этапе главным ресурсом является информация, поэтому сотрудничество двух стран в области информационных технологий становится одной из фундаментальных основ стратегического партнерства.

"Динамичнее могли бы развиваться контакты в области информационных технологий на уже показавших свою эффективность площадках. Например, на базе Парка высоких технологий в Минске. Мобильными приложениями компаний резидентов парка сегодня пользуется более миллиарда человек в 193 странах мира, более 90% производимого в парке программного обеспечения идет на экспорт", — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также акцентировал внимание на возможностях китайско-белорусского парка "Великий камень" под Минском и, и обращаясь к президенту России Владимиру Путину, пригласил российские компании к сотрудничеству на базе парка.

Полную версию выступления Александра Лукашенко на Форуме регионов России и Беларуси в Москве слушайте на радио Sputnik Беларусь.