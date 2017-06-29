Носкевич: возможность изменить меру пресечения Арбузову не исключена

Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов был задержан 12 апреля по подозрению в уклонении от уплаты налогов и незаконном получении из бюджета НДС. По его делу также проходят и были задержаны еще 11 человек.

Накануне в прессе появилась информация о том, что Виталию Арбузову изменена мера пресечения, и бизнесмена выпустили из-под стражи.



© Sputnik / Виктор Толочко Глава СК Беларуси опроверг слухи об освобождении Арбузова

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, отвечая на вопрос журналистов на встрече в Национальной библиотеке, опроверг эти сведения.

"В настоящий момент Виталий Арбузов находится под стражей. Для того, чтобы каким-то образом принять решение об изменении ему меры пресечения, в первую очередь, необходимо разобраться с размером причиненного его действиями и действиями его компании ущерба. И, естественно, принять меры к его возмещению", — сказал Носкевич.

По словам председателя СК, пока окончательной определенности относительно размера этого ущерба не имеется, поэтому принять решение об изменении меры пресечения пока не получится.

В то же время председатель СК не исключил возможности изменения меры пресечения для бизнесмена. Носкевич заметил, что если люди принимают все возможные меры к возмещению ущерба по делам экономической направленности, то содержание их под стражей не является самоцелью Следственного комитета.

Комментарий Ивана Носкевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.