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Носкевич: возможность изменить меру пресечения Арбузову не исключена
30.06.2017 16:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов был задержан 12 апреля по подозрению в уклонении от уплаты налогов и незаконном получении из бюджета НДС. По его делу также проходят и были задержаны еще 11 человек.
Накануне в прессе появилась информация о том, что Виталию Арбузову изменена мера пресечения, и бизнесмена выпустили из-под стражи.
© Sputnik / Виктор Толочко
Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, отвечая на вопрос журналистов на встрече в Национальной библиотеке, опроверг эти сведения.
"В настоящий момент Виталий Арбузов находится под стражей. Для того, чтобы каким-то образом принять решение об изменении ему меры пресечения, в первую очередь, необходимо разобраться с размером причиненного его действиями и действиями его компании ущерба. И, естественно, принять меры к его возмещению", — сказал Носкевич.
По словам председателя СК, пока окончательной определенности относительно размера этого ущерба не имеется, поэтому принять решение об изменении меры пресечения пока не получится.
В то же время председатель СК не исключил возможности изменения меры пресечения для бизнесмена. Носкевич заметил, что если люди принимают все возможные меры к возмещению ущерба по делам экономической направленности, то содержание их под стражей не является самоцелью Следственного комитета.
Комментарий Ивана Носкевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич на встрече с журналистами 30 июня опроверг информацию о том, что бизнесмен Виталий Арбузов выпущен...
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