Защитник Андрей Антонов, имеющий опыт выступления в КХЛ и сборной Беларуси, перешел в минскую «Юность» .





32-летний игрок обороны провел прошлый сезон в ВХЛ в составе тюменского «Рубина», с которым дошел до полуфинала розыгрыша Кубка Братины. Антонов провел в регулярном чемпионате 47 матчей, в которых набрал 13 (3+10) очков, в плей-офф — 6 (3+3) баллов в 17 встречах.

Начинал же профессиональную карьеру хоккеист в фарм-клубе воскресенского «Химика», воспитанником которого является. В 2003 году Андрей перебрался в Беларусь — в могилевское «Химволокно», за которое выступал до лета 2007-го (с отлучкой в барнаульский «Мотор»). После сезона в «Керамине», с которым игрок впервые стал чемпионом экстралиги, Антонов был приглашен в минское «Динамо», начинавшее выступление в новосозданной КХЛ. В конце того сезона защитник в составе сборной Беларуси отправился на чемпионат мира, где нашим землякам удалось выйти в четвертьфинал.

Всего в системе «Динамо» Антонов провел три года, после чего перешел на два сезона в гродненский «Неман», сумев во второй раз стать обладателем Кубка Президента. По итогам чемпионата 2012/13 Андрей был признан лучшим защитником экстралиги. Далее вновь открылась легионерская страница в КХЛ — «Автомобилист» из Екатеринбурнга, «Югра» из Ханты-Мансийска, снова вызовы в сборную Беларуси. Всего в КХЛ за три команды Антонов провел 259 матчей в регулярных чемпионатах (13+40) и 10 поединков в плей-офф (без набранных баллов). В чемпионате Беларуси — 289 встреч в «регулярке» и 128 (31+97) пунктов, 53 игры в розыгрыше Кубка Президента и 18 (6+12) очков.