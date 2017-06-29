Минфин сообщил о росте внешнего госдолга Беларуси на 277 миллионов долларов

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Внешний государственный долг по состоянию на 1 июня 2017 года составил 13,9 млрд долларов, увеличившись с начала года на 277,6 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 2,0%, сообщил Минфин.

В январе-мае Беларусь привлекла внешних займов на 595 млн долларов. Самыми крупными кредиторами выступили Евразийский фонд стабилизации и развития (транш на 300 млн) и правительство и банки России (202,9 млн долларов). Среди других источников заимствований — Международный банк реконструкции и развития (53,7 млн долларов), китайские банки (35,6 млн), Европейский банк реконструкции и развития и Северный инвестиционный банк (2,8 млн).

На погашение внешнего долга Беларусь с начала года потратила 394,7 миллиона долларов. Самые большие выплаты пошли правительству РФ (157,1 млн долларов), банкам КНР (117,2 млн) и ЕФСР (88,3 млн).

Внутренний государственный долг с начала года уменьшился на 0,9 млрд рублей до 9,3 млрд.

По оценкам Минфина, расходы на обслуживание госдолга в 2017 году вырастут до 2,5 млрд рублей, в том числе обслуживание внешнего долга обойдется в 1,7 млрд рублей.

В прошлом году Беларусь потратила на обслуживание внутреннего и внешнего долгов 10% средств республиканского бюджета. Доля заимствований составила 41,7% к ВВП при критическом в значении в 45−50%, отмечает TUT.BY.

В июне Беларусь уже получила четвертый транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 300 млн долларов и разместила евробонды на 1,4 млрд долларов.

А в ближайшие месяцы ожидается получение очередного межправительственного кредита РФ на рефинансирование внешнего долга перед Россией (700 млн долларов).