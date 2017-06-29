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Опрос Sputnik: что минчане думают о сносе домов в Тракторном поселке
30.06.2017 17:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Мнения минчан о домах, которые планируют сносить в районе станции метро "Тракторный завод", разделились: одни уверены, что всякое здешнее здание — если не историческая ценность, то гарант уюта в Минске, другие считают, что дома давно пора снести.
© Sputnik / Александр Шурмелев
"Эти дома строились после войны. Никакой ценности они не несут, обычное жилье, которое уже не дает необходимого уровня комфорта. Вы что, хотите, чтобы люди жили в таких трущобах?" — задались вопросом местные жители, стоявшие на остановке транспорта.
Многие уверены, что жильцы, выселенные из домов в новое жилье, своей судьбой довольны, правда, переезжать из своих домов по соседству отказываются — говорят, район тихий, зеленый, любимый.
"А я от квартиры здесь отказалась. Я была тогда молодым специалистом, мне предложили здесь квартиру, но я решила подождать пару месяцев — и мне досталось жилье в Серебрянке. Там мне нравится намного больше", — вспомнила свою историю, связанную с районом, одна из минчанок.
29 июня в Тракторном поселке начали сносить дома. Пока в планах снести только десять, жителей из них давно переселили в новые квартиры. Это 10 домов в пределах улиц Щербакова, Клумова, Стахановской и Чеботарева. Из них пока снесли только два. В течение лета собираются разрушить и остальные восемь, а вот инвесторов для нового проекта пока еще не нашли.
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Пока минчане отстаивали Осмоловку, в поселке возле Тракторного завода взялись за снос домов. Что думают жители столицы о сносе домов в Тракторном поселке, смотрите...
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