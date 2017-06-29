Опрос Sputnik: что минчане думают о сносе домов в Тракторном поселке

Мнения минчан о домах, которые планируют сносить в районе станции метро "Тракторный завод", разделились: одни уверены, что всякое здешнее здание — если не историческая ценность, то гарант уюта в Минске, другие считают, что дома давно пора снести.



© Sputnik / Александр Шурмелев Архитектор: найти инвестора для застройки Осмоловки будет непросто

"Эти дома строились после войны. Никакой ценности они не несут, обычное жилье, которое уже не дает необходимого уровня комфорта. Вы что, хотите, чтобы люди жили в таких трущобах?" — задались вопросом местные жители, стоявшие на остановке транспорта.

Многие уверены, что жильцы, выселенные из домов в новое жилье, своей судьбой довольны, правда, переезжать из своих домов по соседству отказываются — говорят, район тихий, зеленый, любимый.

"А я от квартиры здесь отказалась. Я была тогда молодым специалистом, мне предложили здесь квартиру, но я решила подождать пару месяцев — и мне досталось жилье в Серебрянке. Там мне нравится намного больше", — вспомнила свою историю, связанную с районом, одна из минчанок.

29 июня в Тракторном поселке начали сносить дома. Пока в планах снести только десять, жителей из них давно переселили в новые квартиры. Это 10 домов в пределах улиц Щербакова, Клумова, Стахановской и Чеботарева. Из них пока снесли только два. В течение лета собираются разрушить и остальные восемь, а вот инвесторов для нового проекта пока еще не нашли.