День прокрастинатора. Как не потерять следующую пятницу

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Признаемся честно, для большинства из нас пятница — потерянный день. Потерянный с точки зрения продуктивной работы. Мы понимаем, что неделя подошла к концу, ловить нечего, а завтра суббота.

Если бы дням недели выбирали вторые названия, то пятница стала бы «днем прокрастинатора», пишет в блоге компании «Мегаплан » Ольга Летова. Мы откладываем важные дела на потом, торчим в соцсетях или, еще хуже, в курилках дольше, чем обычно. А если среди нас есть герои, которые честно верят в то, что каждый рабочий день должен быть рабочим, то они остаются в меньшинстве и в игноре.

Конечно, мы не можем перейти на четырехдневную рабочую неделю просто потому, что в пятницу все равно никто толком не работает. Но мы можем организовать свою работу так, чтобы «толком не работать» с чистой совестью и провести последний рабочий день с пользой для себя и своей карьеры.

Позаботьтесь о своем расписании

Для того чтобы потратить пятницу оптимальным способом, вам нужно закончить все дела, требующие высокого уровня вовлеченности, к вечеру четверга.

Это значит, что вы должны запланировать все встречи, телефонные звонки и прочие важные и энергоемкие дела, где задействованы люди — клиенты или коллеги, — на другие дни. Постарайтесь освободить пятницу от встреч и переговоров, чтобы иметь возможность работать в этот день без нервотрепки.

Собственно на пятницу имеет смысл запланировать нетворкинг, полудружеские-полурабочие посиделки в баре или пару дополнительных часов для болтовни в соцсетях без чувства вины за бесцельно потраченное время.

Конечно, для этого вам нужно составить четкое расписание и постараться неукоснительно следовать ему с понедельника по четверг. Это не так сложно, как кажется. Да, вы не можете контролировать свой рабочий график на 100%, всегда будет происходить что-то незапланированное: вы же не можете «послать» начальника или клиента, если те возникнут на горизонте в неурочное время.

Но, во-первых, начальство, клиенты и коллеги не берутся со своими вопросами из ниоткуда — в большинстве случаев рациональное планирование действительно помогает нам закрыть большинство вопросов до определенного времени.

А во-вторых, вписать с понедельника по четверг свои инициативы по общению с коллегами, начальством и клиентами вы уж точно в состоянии.

Фокусируйтесь на важном, а не на срочном

Начинаете неделю с благими намерениями свернуть горы, но ближе к пятнице выясняется, что неделя, считай, закончилась, а из того, что вы запланировали, сделана дай бог половина. Вы вроде бы работали не покладая рук и не ленились.

Так происходит потому, что мы слишком часто отвлекаемся на срочные, заранее не запланированные дела и проблемы.

«Большинство из нас тратит слишком много времени на то, что срочно, и слишком мало времени на то, что важно», — говорил один из классиков учения об эффективности Стивен Кови.

Между тем те, кто хочет закончить все серьезные дела к пятнице, должны уметь правильно расставлять приоритеты.

Матрица тайм-менеджмента от Стивена Кови вам в помощь: не бойтесь останавливаться, делать шаг назад, для того чтобы понять, что действительно важно, и сфокусируйтесь в первую очередь на таких делах. Не позволяйте сиюминутным нуждам свернуть вас с пути.

Часто то, как мы тратим свое время, ощутимо отличается от того, как мы должны его тратить. Срочные, неожиданные проблемы отвлекали, отвлекают и будут отвлекать наше внимание от важных дел, поэтому так важно уметь расставлять приоритеты и следовать им, правильно распределяя энергию.

Игнорируйте отвлекающие факторы

Рассеивание внимания — одна из главных проблем современного человека. И одно из главных препятствий на пути к свободной пятнице.

Если мы хотим максимально уложиться в четыре рабочих дня, мы должны минимизировать действие отвлекающих факторов.

С учетом того, что наш мозг рад цепляться за все подряд, лишь бы переключиться с важной, требующей усилий задачи на лишенное всякого практического смысла «втыкание» в ленту соцсети, вернуть фокус не так-то просто.

Вместо того чтобы жалеть себя (я так много работаю, я устал, я имею право тупить в ютьюбе), подумайте о том, что гораздо приятнее отдыхать и расслабляться, когда работа действительно закончена. А для того чтобы закончить ее как можно раньше, важно отвлекаться как можно меньше.

В шумном офисе все средства хороши: лицо кирпичом, отбивающее у коллег желание втянуть вас в получасовой разговор ни о чем; наушники, блокирующие шум и не менее эффективно отпугивающие слишком общительных коллег. Не так и сложно, правда?

Но все это внешние отвлекающие факторы. А есть более коварные, и они буквально роятся на рабочем столе вашего компьютера. Электронная почта, мессенджеры, соцсети, как надоедливые насекомые, отвлекают ваше внимание, заставляют переключаться с продуктивной деятельности и убивают ваше время.

Поэтому закройте лишние окна, отключите ненужные оповещения и успокойтесь насчет почты. За час-полтора переписка вряд ли потеряет актуальность.

Находите кратчайший путь

Довольно часто поиск простого и быстрого пути решения любой проблемы воспринимается как поиск способа увильнуть от работы или сделать ее кое-как.

Это потому, что большинство людей до сих пор считают работу каторгой, которую нужно мужественно переносить, и ставят знак равенства между продолжительностью выполнения задачи и качеством ее выполнения.

С таким подходом об эффективности речь, конечно же, не идет. И чем хуже у вас обстоят дела с оптимизацией времени на выполнение задач, тем менее продуктивно вы работаете. Какая уж тут свободная пятница!

Посмотрите внимательно на свою рабочую рутину, попробуйте найти слабые места, то есть задачи, на которые вы тратите непростительно много времени.

Для того чтобы оптимизировать рутинную работу (в моем случае это поиск иллюстраций, публикация постов в соцсетях, заполнение ведомостей), я примерно две недели вела что-то наподобие дневника, где фиксировала все, что делаю в течение дня с точностью до минуты. В результате выяснилось, что на рутину уходит как минимум в два раза больше времени, чем мне это всегда казалось.

Оптимизации рабочей рутины помогут шаблоны. Просчитайте самый «энергосберегающий» алгоритм для однообразной и повторяющейся работы, создайте на его основе шаблон: это может быть как шаблонная последовательность действий, так и шаблон в буквальном смысле, например шаблон письма клиенту. Это поможет вам автоматизировать процесс, сократить время на выполнение однотипных задач и сэкономить энергию.

БОНУС: продуктивная пятница

В году примерно 52 пятницы, и тратить их бездарно — непростительная роскошь для тех, кто хочет чего-тодостичь в жизни. Даже если вы оптимизировали свою рабочую неделю и разобрались с делами с понедельника по четверг.

Отличный сценарий продуктивной и жизнеутверждающей пятницы предлагает американский предприниматель и автор ресурса growthlab Cол Оруэл.

Вместо того чтобы тратить пятницы на рутину или тупо убивать время, лучше заняться тем, на что обычно этого времени не хватает: поучиться чему-то новому, составить план на следующую неделю и поупражняться в нетворкинге.

Итак:

1. Пятница для того, чтобы узнать что-то новое

Для любого человека и тем более профессионала очень важно оставаться в курсе того, что происходит вокруг. Для этого нам нужна полноценная информация из разных источников.

Но тем, кто реально занят в течение рабочей недели, времени на изучение актуальной повестки катастрофически не хватает. Используйте пятницу! Освободив ее от важных дел, не заполняйте время рутиной, лучше заполните его полезным чтением.

Увидели интересную статью или видео в течение недели? Сделайте закладку, а в пятницу, лучше всего в специально отведенное время, спокойно ее прочитайте и поделитесь с друзьями — это полезно в том числе и для нетворкинга.

2. Нетворкинг вместо пятничной пьянки

Вечер пятницы ассоциируется с выпивкой и посиделками с друзьями. Все мы взрослые люди и сами решаем, как поступить со своим временем и здоровьем. Но если мы думаем еще и о развитии своего бизнеса или карьеры, то использовать пятницу для неформального общения с нужными людьми — просто идеальный вариант.

3. Планируем

Пятница — отличный день для эффективного планирования как минимум по трем причинам.

— План, который вы составите в пятницу, поможет быстрому старту в понедельник.

— Несмотря на то что в течение выходных ваш мозг будет занят совершенно другими делами, с точки зрения теории бессознательного он неосознанно продолжит трудиться над вашими рабочими вопросами. И это замечательно! Потому что к понедельнику вы можете обнаружить у себя в голове неожиданные свежие идеи.

— Когда вы знаете, что следующая неделя уже распланирована, то со спокойной душой можете наслаждаться выходными.