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В Беларуси планируется создать два новых солнечных парка
30.06.2017 17:32 — Разное | Ежедневник
Две крупные площадки для размещения электроустановок, генерирующих энергию солнца, планируется открыть в Витебской и Могилевской области.
Как сообщил «
Предполагается, что обе площадки с установками, трансформирующими солнечный свет в электроэнергию, будут введены в эксплуатацию уже в следующем году.
«ТДФ Экотех» - одна из ведущих компаний в сфере альтернативной энергетики в Беларуси. Ею созданы биогазовые комплексы в агрокомбинате «Снов» и СПК «Лань-Несвиж»,энергоустановки по переработке свалочного газа на минских полигонах коммунальных отходов «Северный» и «Тростенец», но в белорусской солнечной энергетике компания проекты пока не реализовывала.
Созданием солнечных парков будут заниматься дочерние структуры «ТДФ Экотех»: «РЕАГ Могилев» и «РЕАГ Витебск».
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Две крупные площадки для размещения электроустановок, генерирующих энергию солнца, планируется открыть в Витебской и Могилевской области.
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