В Беларуси планируется создать два новых солнечных парка





Две крупные площадки для размещения электроустановок, генерирующих энергию солнца, планируется открыть в Витебской и Могилевской области.

Как сообщил « Ежедневнику » руководитель проекта белорусско-швейцарской компании «ТДФ Экотех» Михаил Проскурничий, площадки с накопителями энергии предполагается разместить в Сенненском районе Витебской области и Мстиславском районе Могилевской области. Суммарная мощность солнечных батарей в каждом из парков, в соответствии с ранее выделенными квотами, будет составлять 1,6 МВт. Площадь каждого из парков должна составить 6 гектаров. Соответствующие заявки на временный отвод земли уже поданы в райисполкомы.

Предполагается, что обе площадки с установками, трансформирующими солнечный свет в электроэнергию, будут введены в эксплуатацию уже в следующем году.

«ТДФ Экотех» - одна из ведущих компаний в сфере альтернативной энергетики в Беларуси. Ею созданы биогазовые комплексы в агрокомбинате «Снов» и СПК «Лань-Несвиж»,энергоустановки по переработке свалочного газа на минских полигонах коммунальных отходов «Северный» и «Тростенец», но в белорусской солнечной энергетике компания проекты пока не реализовывала.

Созданием солнечных парков будут заниматься дочерние структуры «ТДФ Экотех»: «РЕАГ Могилев» и «РЕАГ Витебск».