Главные смартфоны первой половины 2017 года по версии 42.TUT.BY

В первой половине 2017 года производители смартфонов представили огромное количество интересных новинок. Мы же составили свой рейтинг, выбрав 7 самых главных из них. Посмотрите, что у нас получилось.

7-е место: Samsung Galaxy A7 (2017)

Обновленную линейку Galaxy A компания Samsung показала в самом начале года. Это не топовые смартфоны, а классические «середнячки», взявшие некоторые черты у флагманов.





Здесь яркие Super AMOLED-дисплеи, металлические корпуса, защита от воды и очень долгое время автономной работы. Мы решили выделить в рейтинг топовую модель в линейке — Galaxy A7.

У Samsung Galaxy A7 (2017) — 5,7-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, экономичный восьмиядерный процессор, пара хороших 16-мегапиксельных камер. Но главное, что смартфон может проработать пару суток без подзарядки даже под большой нагрузкой. И при этом стоит устройство гораздо дешевле флагманских моделей.

Читайте обзор линейки Samsung Galaxy A (2017) и смотрите актуальные цены на Galaxy A7.

6-е место: OnePlus 5

Китайский производитель ежегодно радует нас одной-двумя топовыми моделями смартфонов, и 2017 не стал исключением.





Устройство внешне очень напоминает iPhone 7 Plus и, так же, как и топовый смартфон Apple, получило максимальную начинку, продвинутую двойную камеру и металлический корпус. OnePlus 5 оснащен 5,5-дюймовым Full HD Optic AMOLED-дисплеем, чипсетом Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ постоянной памяти и аккумулятором на 3300 мАч.

Главная «фишка» устройства (как и большинства топовых смартфонов 2017 года) — двойная камера 16 Мп + 20 Мп, система работает так же, как у iPhone (двойной зум, портретные снимки).

Мы обязательно тщательно протестируем новинку, но по опыту знакомства с предыдущими моделями надеемся, что устройство нас не разочарует. Пока OnePlus 5 купить у нас нельзя, зато в Беларуси продается его замечательный предшественник OnePlus 3T ( читайте обзор ).

5-е место: LG G6

Свой флагманский смартфон LG представила в рамках выставки MWC 2017. Гаджет примечателен, прежде всего, своим дизайном.





Компания первой из топовых производителей в этом году стала использовать нестандартную, вытянутую форму дисплея. Это позволило ей уместить экран большего размера в довольно компактный корпус. Здесь используется 5,7-дюймовая матрица с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2880 на 1440 пикселей.

Базируется гаджет на процессоре Qualcomm Snapdragon 821, обладает 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения последней карточками памяти microSD. Основная камера в новинке идет с двумя фотомодулями на 13 Мп, один из которых обладает сверхшироким углом обзора в 125 градусов.





Это очень интересная реализация, особенно удобная во время путешествий (позволяет захватить в кадр больше объектов). А еще смартфон защищен от воды и пыли, это тоже большой плюс.

Подробнее о смартфоне читайте в нашем обзоре , а ниже смотрите цены на LG G6 в Беларуси.

4-е место: Xiaomi Mi6

Компания Xiaomi продолжает приближаться к топовым производителям, как количеством продаваемых устройств, так и их качеством. Впрочем, вместе с качеством растет и цена. Xiaomi Mi6 — очень красивый смартфон с максимальной начинкой.





У него очень яркий 5,15-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей, мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540 и 6 ГБ оперативной памяти. Объем постоянной памяти — 64 или 128 ГБ.

Задняя поверхность, защищенная стеклом, закруглена с четырех сторон (из-за этого гаджет может самостоятельно двигаться по ровной поверхности), сканер отпечатков пальцев спрятан под стеклом, а сам смартфон защищен от попадания брызг, но, к сожалению, не воды.

У него двойная основная камера (12 Мп, f/1.8 + 12 Мп, f/2.6, четырехосная оптическая стабилизация), работающая по принципу, как в iPhone 7 Plus (обычная с углом 77,6 градусов + «зуммирующая» телефото — 47,3 градуса), которая делает очень хорошие (но не лучшие) снимки.





Читайте наш обзор Xiaomi Mi6 и смотрите актуальные цены на устройство в Беларуси.

3-е место: Huawei P10

Флагманы Huawei с каждым годом становятся всё более «отполированными». Китайская компания уделяет большое внимание дизайну своих устройств, качеству их сборки и удобству программного обеспечения.





Кроме того, с каждым годом топовые смартфоны Huawei получают всё более продвинутые камеры. Двойные модули, разработанные совместно с Leica, выдают снимки на самом высоком уровне. Это один из самых больших плюсов Huawei P10.

Диагональ дисплея Huawei P10 составляет 5,1 дюйма (при этом рамки вокруг экрана минимальны), разрешение — 1920 на 1080 пикселей. Работает аппарат на процессоре Huawei Kirin 960, в зависимости от модификации оснащается 4 ГБ оперативной и от 32 ГБ постоянной памяти (есть слот под карточки microSD). Емкость аккумулятора — 3200 мАч. Также в смартфоне присутствует защита от воды и пыли по стандарту IP68.





О том, какие главные плюсы и минусы Huawei P10, читайте в нашем обзоре . А ниже — актуальные цены на лучший пока смартфон китайского производителя.

2-е место: Nokia 6

Nokia — самый громкий камбэк 2017 года. И хотя мы пока не увидели самого топового устройства легендарного финского бренда (по слухам, его представят в самое ближайшее время), остальная линейка — Nokia 3, 5 и 6 — вполне заслуживает высокой оценки.



Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6

Текущий флагман — Nokia 6 — выглядит очень красиво. Он заключен в металлический корпус, а его экран покрывает 2,5D-стекло. Начинка, впрочем, не такая впечатляющая (но это же Nokia!).

Здесь 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 430 с частотой 1,4 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения, 8 Мп широкоугольную фронтальную камеру, 16 Мп основной фотомодуль (f/2.0), усилитель звука NXP TFA9891, поддержку Dolby Atmos и аккумулятор на 3000 мАч.



Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6

Смотрите наши первые впечатления от смартфонов и обратите внимание на стоимость Nokia 6 в Беларуси.

1-е место: Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+

На первом месте нашего рейтинга неделимый тандем двух флагманских смартфонов Samsung. Неделимый потому, что отличаются они, в общем-то, лишь диагональю дисплея и объемом аккумулятора (ну и габаритами, соответственно).





Говоря об этих смартфонах, меньше всего хочется упоминать их начинку (понятно, что она здесь топовая), всё внимание привлекает дизайн. Это действительно произведения искусства с большими и изогнутыми, занимающими почти всю фронтальную панель дисплеями и отлично собранными корпусами из стекла и металла, защищенными от проникновения воды и пыли.

Вторым большим плюсом Samsung Galaxy S8 и S8+ стали их камеры. И пусть флагманы корейцев (в последний раз) не оснащаются двойными фотомодулями, они выдают отличные снимки — одни из лучших среди современных смартфонов.





Все впечатления о Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ мы передали в нашем подробном обзоре . Также смотрите актуальные цены на флагманы Samsung в Беларуси.