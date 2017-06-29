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Необычное оружие и мощная броня: в России показали экипировку будущего
Бронированный шлем, нагрудник из высокопрочных материалов, бесшумное оружие, экзоскелет и футуристический внешний вид – специалисты российского ЦНИИ точного машиностроения
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Технические характеристики доспехов и электроники держатся пока в секрете. Известно, что экипировка включает стальной шлем с забралом, очки со встроенным дисплеем, противоосколочный воротник, керамическую защиту конечностей, чешуйчатый бронежилет, не ограничивающий подвижность, и экзоскелет, который крепится на ноги.
Напомним, что в российскую армию уже поступает комплект «солдата будущего», получивший название «Ратник». Сейчас элементы этой экипировки проходят
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Технические характеристики доспехов и электроники держатся пока в секрете.
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