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Необычное оружие и мощная броня: в России показали экипировку будущего

30.06.2017 18:05 — Разное | Tut.by  
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Бронированный шлем, нагрудник из высокопрочных материалов, бесшумное оружие, экзоскелет и футуристический внешний вид  – специалисты российского ЦНИИ точного машиностроения показали комплект «солдата будущего».

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Технические характеристики доспехов и электроники держатся пока в секрете. Известно, что экипировка включает стальной шлем с забралом, очки со встроенным дисплеем, противоосколочный воротник, керамическую защиту конечностей, чешуйчатый бронежилет, не ограничивающий подвижность, и экзоскелет, который крепится на ноги.

Напомним, что в российскую армию уже поступает комплект «солдата будущего», получивший название «Ратник». Сейчас элементы этой экипировки проходят испытания в Сирии.

Читайте также: Видео: бронежилет российской экипировки «Ратник» расстреляли бронебойными пулями

 
 
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Технические характеристики доспехов и электроники держатся пока в секрете.

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