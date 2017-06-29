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Движение транспорта ограничат в Минске 3 июля: какие улицы закроют

30.06.2017 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Движение транспорта будет ограничено в Минске в связи с празднованием Дня Независимости 3 июля, сообщили Sputnik в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Движение транспорта ограничат в Минске 3 июля: какие улицы закроют
© Sputnik / Виктор Толочко
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В будущий понедельник, 3 июля, Беларусь отметит День Независимости.

"В связи с проведением парада в ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь 3 июля в 5:00 закрывается движение транспортных средств по ул. Основателей и ул. Стариновской", — рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Механизированная колонна начнет движение в шесть утра, в связи с этим поэтапно будет  закрываться движение по маршруту следования техники: ул. Стариновская — подъем по встречной полосе — пр-т Независимости — ул. Сурганова — ул. М.Богдановича — пр-т Машерова. "Движение будет возобновляться по мере прохождения колонны", — подчеркнули в ГАИ.

Собеседники агентства отметили, что колонна военной и гражданской техники выстроится по пр. Машерова на участке от проспекта Независимости до реки Свислочь.

Также с шести утра и до окончания утренних мероприятий будет ограничено движение по пр. Машерова от  пр-та Независимости до ул. Тимирязева и по пр. Победителей от ул. Мельникайте до ул. Гвардейской.

После завершения парада вся техника будет возвращаться к местам дислокации и будет ограничено движение по маршруту:  пр. Машерова — ул. Тимирязева — ул. Саперов — пр. Победителей — ул. Орловская — ул. Сурганова — пр. Независимости — ул. Стариновская — ул. Основателей.

ГАИ выступило с рекомендацией водителям и пассажирам общественного транспорта принять во внимание данную информацию и планировать свои поездки заблаговременно. Кроме того, автолюбители не должны парковать свои машины на указанных участках,  иначе  их эвакуируют на штрафстоянку.

 
Теги: Минск
 
 
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В случае, если на указанных участках будут припаркованы автомобили, эвакуатор отгонит их на штрафстоянку.

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