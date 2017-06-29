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"Беларуськалий" начнет выпуск новых удобрений

30.06.2017 18:20 — Разное | Ежедневник  
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"Беларуськалий" начнет выпуск новых удобрений

ОАО "Беларуськалий" в июле текущего года опробует производство калийных удобрений с добавлением серы и цинка.

"В июле будет опробовано производство калийных удобрений с добавлением серы и цинка", - сообщил генеральный директор предприятия Иван Головатый. Он отметил, что предприятие не останавливается на достигнутом и постоянно осваивает новые виды продукции. Так, уже получили известность сложные NPK-удобрения "Беларуськалия", освоен выпуск технической, кормовой и пищевой соли.

С 2015 года начато производство новых видов продукции, не относящихся к удобрениям: гидроксида калия, соляной кислоты, гипохлорита натрия. В перспективе совместно с одной из китайских компаний планируется реализация инвестиционного проекта строительства производства по выпуску нитрата калия.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения. "Беларуськалий" экспортирует продукцию более чем в 120 стран. В структуре экспортных поставок традиционно высокую долю имеют Китай, Бразилия, Индия, страны Юго-Восточной Азии, пишет БЕЛТА.

 
 
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ОАО "Беларуськалий" в июле текущего года опробует производство калийных удобрений с добавлением серы и цинка.

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