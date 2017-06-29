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Итоги недели: танки в Минске, судьба Осмоловки и Высший госсовет
30.06.2017 18:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Основные события уходящей недели ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев обсудил с шеф-редактором информационного агентства Sputnik Олесей Лучаниновой.
Наибольший всплеск обсуждений на уходящей неделе спровоцировал целый
"Тут, во-первых, танк, который в центре Минска разворотил столб и дерево, второе — то что боевые машины врезались друг в друга, плюс еще мужчина обнажил свое достоинство, демонстрируя таким образом свою неприязнь. Плюс еще вся история с пробками, когда невозможно проехать в городе после работы, все это вызывает определенное раздражение у граждан", — отметила Лучанинова.
Но в то же время, даже с учетом всех сложностей, наблюдение за репетициями (офис Sputnik находится недалеко от стелы "Минск город герой" — ред.) вызывает некий восторг от того, что страна и город готовятся к параду и празднику, и чувство патриотизма в душе присутствует, сказала шеф-редактор.
По-прежнему резонансной темой остается и
"Хоть это маленький и тихий центр, и он не соответствует понятиям больших мегаполисов, но это душа Минска, и мне кажется, она должна оставаться. Должны оставаться дворы с котами, которые сидят в окнах, и сами открытые окна, и эти маленькие дворики. Можно, конечно все подвести под большой мегаполис, под крупные объекты, но на этом, если разобраться, все и закончится. Они на сегодня полупустуют", — рассказала Лучанинова.
Актуальной политической темой недели стало очередное заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое провели президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.
© Sputnik Екатерина Штукина
"К сожалению, говорить о прорывных решениях Высшего госсовета не приходится. Только два из девяти вопросов рассмотрели главы государств, причем это вопросы не судьбоносные. Они, конечно, затрагивают интересы граждан двух стран. В частности, стороны договорились отменить роуминг между Беларусью и Россией", — рассказала Лучанинова.
Кроме того, одной из важных тем обсуждения стал агропромышленный комплекс. Министр сельского хозяйства Беларуси призвал стороны побыстрее решать вопросы по снятию ограничений в торговле и поставках мясо-молочной продукции в Российскую Федерацию.
"Но конкретики как таковой не принято, подписан протокол об итогах торгово-экономического развития за прошлый год, тема кредитов не обсуждалась, тема нефти и газовых вопросов также не обсуждалась, хотя президент Беларуси в своем вступительном слове сказал, что надеется продолжить диалог в конструктивном русле", — рассказала Лучанинова.
На уходящей неделе получила свое развитие и новость о том, что белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, в минувшем году заплативший рекордный подоходный налог на сумму в 1,4 миллиона долларов,
Полную версию беседы об основных событиях уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Резонансные инциденты во время репетиций военного парада в Минске, скандал вокруг района Осмоловка и заседание Высшего госсовета Союзного государства ― в обзоре...
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