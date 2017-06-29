Итоги недели: танки в Минске, судьба Осмоловки и Высший госсовет

Основные события уходящей недели ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев обсудил с шеф-редактором информационного агентства Sputnik Олесей Лучаниновой.

Наибольший всплеск обсуждений на уходящей неделе спровоцировал целый ряд инцидентов, произошедших во время репетиций парада военной и гражданской техники, приуроченного к празднованию Дня Независимости , который в Беларуси отметят в понедельник, 3 июля.

"Тут, во-первых, танк, который в центре Минска разворотил столб и дерево, второе — то что боевые машины врезались друг в друга, плюс еще мужчина обнажил свое достоинство, демонстрируя таким образом свою неприязнь. Плюс еще вся история с пробками, когда невозможно проехать в городе после работы, все это вызывает определенное раздражение у граждан", — отметила Лучанинова.

Но в то же время, даже с учетом всех сложностей, наблюдение за репетициями (офис Sputnik находится недалеко от стелы "Минск город герой" — ред.) вызывает некий восторг от того, что страна и город готовятся к параду и празднику, и чувство патриотизма в душе присутствует, сказала шеф-редактор.

По-прежнему резонансной темой остается и дальнейшая судьба минского района Осмоловка . В понедельник, в здании администрации Центрального района со скандалом прошла презентация проекта будущей застройки в границах улиц Старовиленская — Киселева — Куйбышева — Коммунистическая.

"Хоть это маленький и тихий центр, и он не соответствует понятиям больших мегаполисов, но это душа Минска, и мне кажется, она должна оставаться. Должны оставаться дворы с котами, которые сидят в окнах, и сами открытые окна, и эти маленькие дворики. Можно, конечно все подвести под большой мегаполис, под крупные объекты, но на этом, если разобраться, все и закончится. Они на сегодня полупустуют", — рассказала Лучанинова.

Актуальной политической темой недели стало очередное заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое провели президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.



© Sputnik Екатерина Штукина Лукашенко и Путин обсудили промышленную кооперацию и вопросы АПК

"К сожалению, говорить о прорывных решениях Высшего госсовета не приходится. Только два из девяти вопросов рассмотрели главы государств, причем это вопросы не судьбоносные. Они, конечно, затрагивают интересы граждан двух стран. В частности, стороны договорились отменить роуминг между Беларусью и Россией", — рассказала Лучанинова.

Кроме того, одной из важных тем обсуждения стал агропромышленный комплекс. Министр сельского хозяйства Беларуси призвал стороны побыстрее решать вопросы по снятию ограничений в торговле и поставках мясо-молочной продукции в Российскую Федерацию.

"Но конкретики как таковой не принято, подписан протокол об итогах торгово-экономического развития за прошлый год, тема кредитов не обсуждалась, тема нефти и газовых вопросов также не обсуждалась, хотя президент Беларуси в своем вступительном слове сказал, что надеется продолжить диалог в конструктивном русле", — рассказала Лучанинова.

На уходящей неделе получила свое развитие и новость о том, что белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, в минувшем году заплативший рекордный подоходный налог на сумму в 1,4 миллиона долларов, намерен приобрести Сбербанк Украины и белорусский Паритет-банк . Эту сделку должны одобрить и белорусские, и украинские власти.

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