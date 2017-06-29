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Лукашенко напомнил Путину про общий нефтегазовый рынок

30.06.2017 18:56 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко напомнил Путину про общий нефтегазовый рынок

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства выразил надежды, что Россия не отступит от своего обещания создать общий нефтегазовый рынок.

"Надеюсь на дальнейшее конструктивное взаимодействие наших отраслевых министерств относительно формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза", -заявил Александр Лукашенко. При этом президент Беларуси напомнил, что ранее в Санкт-Петербурге стороны согласовали принципиальные подходы сотрудничества в нефтегазовой сфере до 2025 года.

"Мы подтвердили готовность продолжать конструктивный диалог, решать самые острые вопросы по всем направлениям сотрудничества. Наши государства намерены полностью задействовать союзный потенциал для устойчивого развития и повышения уровня благосостояния братских народов", - сказал Александр Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства выразил надежды, что Россия не отступит от своего обещания создать...

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