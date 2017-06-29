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Бронешлем и автомат "из космоса": солдата будущего показали в Москве

30.06.2017 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Концепт, который показали на выставке перспективных технологий "10 артефактов будущего", был разработан в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения.

Бронешлем и автомат "из космоса": солдата будущего показали в Москве
© Sputnik/ Дмитрий Хороших
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Перспективная экипировка, которая представлена уже во втором поколении, состоит из бронированного шлема с забралом, который буквально "нашпигован" различными системами, помогающими военнослужащему ориентироваться на местности, а также новейшие средства защиты и автомат, который больше напоминает оружие из фантастических фильмов.

Кроме того, "солдат будущего" будет "одет" в экзоскелет, с помощью которого можно увеличить носимую нагрузку.

Россия уже не первый год занимается разработкой боевых комплектов для военнослужащих. Еще в 2011 году была представлена экипировка "Ратник", а спустя три года Минобороны РФ получило 71 тысячу комплектов такой экипировки. Десантники в "Ратниках" принимали участие в учениях "Славянское братство" в Брестской области.

 
 
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Прототип экипировки "солдата будущего" показали накануне на выставке в российской столице. Смотрите на видео, как могут выглядеть российские военнослужащие в...

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