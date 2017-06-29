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В Беларуси утвержден новый порядок реабилитации наркоманов и алкоголиков из числа подростков

30.06.2017 19:56 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси утвержден новый порядок реабилитации наркоманов и алкоголиков из числа подростков

Правительством утверждено Положение о порядке комплексной реабилитации несовершеннолетних, которые употребляют алкоголь, наркотики, псхиторопы или другие дурманящие средства.

Как сообщила пресс-служба Совмина, речь идет о тех подростках, потребление которыми наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с законодательством.

Постановлением Совета министров №487, определен порядок комплексной реабилитации несовершеннолетних, содержащихся в специальных лечебно-воспитательных учреждениях, вернувшихся из специальных лечебно-воспитательных учреждений, а также в отношении которых, комиссиями по делам несовершеннолетних райисполкома, горисполкома, администрации района в городе  повторно в течение одного года рассматриваются материалы по фактам потребления ими наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива.

Комплексная реабилитация включает этапы: начальный – реализация первичной индивидуальной реабилитационной программы; развернутый – реализация основной индивидуальной реабилитационной программы; завершающий – реализация завершающей индивидуальной реабилитационной программы.

Положением также определен порядок обмена информацией о комплексной реабилитации несовершеннолетнего при перемене им места жительства.

Республиканским органам государственного управления поручено  привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

Документ вступает в силу с 1 июля 2017 года.

 
 
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Правительством утверждено Положение о порядке комплексной реабилитации несовершеннолетних, которые употребляют алкоголь, наркотики, псхиторопы или другие...

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