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В Беларуси утвержден новый порядок реабилитации наркоманов и алкоголиков из числа подростков
30.06.2017 19:56 — Разное | Ежедневник
Правительством утверждено Положение о порядке комплексной реабилитации несовершеннолетних, которые употребляют алкоголь, наркотики, псхиторопы или другие дурманящие средства.
Как сообщила пресс-служба Совмина, речь идет о тех подростках, потребление которыми наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с законодательством.
Постановлением Совета министров №487, определен порядок комплексной реабилитации несовершеннолетних, содержащихся в специальных лечебно-воспитательных учреждениях, вернувшихся из специальных лечебно-воспитательных учреждений, а также в отношении которых, комиссиями по делам несовершеннолетних райисполкома, горисполкома, администрации района в городе повторно в течение одного года рассматриваются материалы по фактам потребления ими наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива.
Комплексная реабилитация включает этапы: начальный – реализация первичной индивидуальной реабилитационной программы; развернутый – реализация основной индивидуальной реабилитационной программы; завершающий – реализация завершающей индивидуальной реабилитационной программы.
Положением также определен порядок обмена информацией о комплексной реабилитации несовершеннолетнего при перемене им места жительства.
Республиканским органам государственного управления поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
Документ вступает в силу с 1 июля 2017 года.
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Правительством утверждено Положение о порядке комплексной реабилитации несовершеннолетних, которые употребляют алкоголь, наркотики, псхиторопы или другие...
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