ЕЭК разработает единую налоговую политику в сфере электронной торговли





Евразийская экономическая комиссия планирует приступить к разработке согласованной налоговой политики в сфере электронной торговли стран Евразийского экономического союза.

Предполагается, что будет подготовлена общая концепция налогообложения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК со ссылкой на члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова.

По мнению министра ЕЭК, реализация концепции должна способствовать предотвращению сокрытия и необоснованного занижения налогов. Она также позволит снизить налоговые барьеры и создать справедливые конкурентные условия для электронной торговли между странами союза.

"Динамично развивающаяся отрасль электронной торговли расширяет перечень объектов, которые подпадают под налогообложение, сборы (пошлины), пени, и требует повышения оперативности реагирования налоговых органов в целях применения мер принудительного взыскания, - считает министр ЕЭК. - В этой связи важной задачей является усовершенствование порядка электронного взаимодействия с банками. Особенно это касается электронных денег и электронных кошельков".

Комиссия в рамках мониторинга осуществляет анализ мероприятий по внедрению налогообложения электронной торговли, проводимых государствами - членами ЕАЭС.

"Мы считаем, что такой анализ должен стать основой для разработки общего наднационального регулирования налогообложения электронной коммерции в ЕАЭС. Необходимо также начать работу над дополнением и изменением договора о союзе и приложения №18 к нему, которые конкретизируют регулирование цифровых налоговых правоотношений", - сообщил Тимур Жаксылыков.

Налогообложение электронной торговли может вестись как в рамках косвенного, так и прямого налогообложения. На сегодняшний день гармонизация налогообложения в союзе касается в первую очередь косвенных налогов (НДС и акцизы), и только в небольшой степени - прямых налогов, в том числе частично налога на доходы физических лиц.

В концепции налогообложения электронной торговли будут представлены изменения нормативно-правовой базы ЕАЭС в сфере косвенного налогообложения. В частности, изменения затронут раздел XVII "Налоги и налогообложение" договора о ЕАЭС, где будут зафиксированы принципы налогообложения электронной торговли. В документе найдет отражение регламентация понятий, касающихся электронной коммерции.

Речь идет о таких терминах, как "электронная торговля", "электронные/цифровые товары", "электронные/цифровые услуги", "сервер", "программное обеспечение", "электронные/цифровые платежи", "электронные денежные средства" и другой терминологии, использующейся для налогообложения цифровых товаров и услуг на пространстве Евразийского экономического союза.

В документе также будет отмечена необходимость создания наднационального механизма по взиманию НДС при оказании иностранными организациями услуг через интернет физическим лицам в странах ЕАЭС. Предполагается в том числе определить единый перечень таких услуг, места их оказания, порядок уплаты НДС и подтверждения нулевой ставки НДС.

В концепции будет рассмотрена возможность создания наднационального механизма по взиманию НДС при продаже товаров через интернет физическим лицам, проработаны технические вопросы по подготовке механизма налогового администрирования при взимании налогов с операций, осуществляемых в цифровой форме, и другие.

"Развитие электронных сервисов позволит совершенствовать контроль со стороны налоговых органов. Это приведет к выявлению и пресечению деятельности псевдопредпринимательских структур, незарегистрированных бизнес-операций, а также нелегального оборота подакцизной продукции и серого импорта, а значит - к сокращению объемов теневой экономики", - считает Тимур Жаксылыков.